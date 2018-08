Su nueva canción se llama “Ahora sí me buscas”

Francy: 25 años de un sueño popular

El Espectador

Su nuevo tema musical es “Ahora sí me buscas”. ¿Qué nos puede contar de esta canción?

Es una nueva propuesta musical en la que se reúnen el amor y el despecho, con un gran acompañamiento musical y hace parte de un trabajo discográfico con el que celebro mis 25 años de carrera artística.

¿En este nuevo álbum cambió su estilo sonoro o la línea musical se mantiene?

Esta producción tiene mucho de la artista que soy yo. Mi público sabe que nunca tengo pelos en la lengua para decir las cosas y más las mujeres que me siguen. Ellas saben que con mi música las animo para que salgan adelante.

¿Cómo proyecta su carrera musical a partir de ahora?

Veo mi carrera con una gran proyección. No soy una artista que trabaja con afán de fama, la verdad. Deseo ser una artista que se quede en el corazón de la gente, no que pase como una estrella fugaz y me olviden. Voy sin prisa, pero segura. Amo mi carrera y he dedicado mi vida a aportar a esta lo mejor de mí. El público merece lo mejor de sus artistas y la música popular está revolucionando el curso de la historia interpretativa. Prueba de ello son los reportes de los medidores especializados y más aun lo que registran los estándares de las redes sociales.

Usted tiene dos colegas con quienes comparte los primeros lugares de sintonía: Paola Jara y Arelys Henao. ¿De qué manera se da esa competencia?

Somos amigas y siento por ellas mucha admiración, porque para las mujeres esta carrera no es tan fácil y nos apoyamos y nos deseamos lo mejor. Nos sentimos más bien honradas y esperamos seguir abriendo el camino a tantas mujeres que existen en este campo del arte, con tantísimo talento, esperando una oportunidad.

¿Qué piensa del fenómeno que está causando la música popular o más bien llamada de despecho en el pueblo colombiano?

Estamos pasando por un gran momento. Es una época que estábamos esperando; creo que se debe al gran talento que hay en Colombia y las buenas canciones que se están produciendo.

En su opinión, ¿a qué se debe el auge alcanzado por la música popular?

El auge alcanzado se debe a que los artistas de música popular nos reinventamos como género, hicimos grandes letras, cambiamos todas las estructuras de nuestros videos, evolucionamos hasta en nuestro look y vestuario para show. Esto se debe a la gran cantidad de jóvenes que siguen nuestra música. Somos una tendencia en la que la competencia con nuestros colegas se podría decir que no existe; somos una gran comunidad, trabajando desde el amor con el único fin de traspasar fronteras, hacer que nuestras voces y ritmos retumben en todo lugar del planeta, llevar amor y sentimientos de despecho reales sin generar violencia. Somos un equipo con una sola bandera y eso lo siente el público.

¿Cómo va su proceso de consolidación en el mercado internacional?

La verdad, me siento muy afortunada de saber que mi música ha llegado a otros países como España, Inglaterra, Francia, Canadá, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Además, este año estamos conquistando más y más lugares del mundo. He estado de tour por Europa. Recientemente me presenté como el show central de los Latin Billboard Conference & Awards 2018 y estoy preparando mi nueva gira internacional.

Cuál sería su mensaje para todos los jóvenes que piensan en la música como un objetivo vital...

Quiero decirles que siempre he sido una convencida de que el artista nace y se pule con el tiempo, que son muchos sacrificios que hay que hacer, porque en este oficio nada llega regalado; así que los invito a que sigan sus sueños y se conviertan en unos profesionales en todo el sentido de la palabra. Les juro que sí se puede, si se trabaja con disciplina y amor.