Dice que ha compuesto más de 50 canciones

Frank, “El Atrevido” de la música popular

Redacción un chat con...

Cuéntenos sobre el sencillo “Comió y voló”...

En este momento tenemos ocho canciones y estoy muy contento por eso. Ahora lanzamos Comió y voló, una canción que habla de una persona que ya no quiere creer más en el amor, que se identifica con la letra y que quiere pasarla bien sin complicarse la vida con nadie. Nos tiene muy contentos este proyecto, que ya llegó a más de 500 mil visitas en Youtube, el público ya la corea y eso es muy gratificante.

¿Por qué escogió ese sencillo para este momento de su carrera?

Apenas vi la letra de la canción, compuesta por Ronald Devia, le dije que la quería para mí, y me dijo que ya la tenía comprometida, que otro artista la iba a grabar en Medellín. Tres meses después me llamó y me dijo: “Hermano, la verdad me gustó mucho como usted cantó la canción, definitivamente es suya”. La letra me gusta mucho porque refleja lo que pasa hoy en día, la gente la pasa bueno y se va, come y vuela, como la paloma.

¿Cambió mucho la canción desde la primera vez que la escuchó hasta esta versión final?

Las canciones empiezan siendo una maqueta, donde el artista es el que llega a darle el estilo final. Hubo unos arreglos en la musicalidad y quedó un tema muy comercial, que es alegre y se lo gozan en todos lados.

El grito con el que identifica su carrera es “Conquistando corazones”, ¿por qué?

Es un eslogan que nació porque mucha gente me preguntaba por él, y no le ponía mucha atención a eso. Luego empecé a pensar y se me ocurrieron tres ideas, pero al final me quedé con “Conquistando corazones” porque esa es mi idea y es lo que quiero lograr a través de mi música.

¿Por qué empezó a componer?

Lo de la composición se me dio hace unos cuatro años, siempre había querido escribir una canción y no me salía. Un día estaba trabajando como ayudante de construcción en una vereda de Tauramena, Casanare, y el maestro estaba montado en un andamio, pensé que ya se le había acabado la mezcla que estaba usando y le iba a pasar el otro balde, él me preguntó: “¿Y para qué?”... Me quedó sonando esa pregunta, me inspiré, cogí una hoja, un lápiz rojo y desde ahí compongo.

¿Cuántas canciones ha escrito?

En el disco que estamos grabando solo hay una que se llama Perro, perro, pero en mi cuaderno le pongo que hay unas 50. Hace rato no escribo porque hemos estado de promoción y no me ha quedado tiempo.

¿Por qué escogió la música popular?

No la escogí, ella me escogió a mí. Desde que tengo uso de razón supe que quería hacer esto, no es de ahora, que porque el género esté arriba. Me acuerdo que cuando tenía cinco años ya estaba Luis Alberto Posada, Charrito Negro y Darío Gómez, los tres participaron en un concierto que hicieron en mi barrio, y me le escapé a mi mamá para verlos.

¿Por qué empezó a cantar?

Cuando era niño empecé a cantar porque me gustaba, pero la carrera como tal la empecé hace 5 años, la gente me escuchaba cantar y les gustaba. Un día, en época de elecciones, un amigo me comentó que al otro día había un evento de un candidato y me propuso cantar ahí, yo estaba nervioso porque no tenía ninguna pista y no me sabía bien ninguna canción, pero él consiguió todo y nos presentamos, me fue muy bien.

¿Qué tanto ha cambiado la música popular en estos cinco años que lleva interpretándola?

Pienso que en este momento, sin dejar de lado a los padres del género, somos muchos los jóvenes que le estamos apostando a la música popular y la tenemos arriba. Se acabó el mito de que esta música era solo de cantina, para las personas mayores y borrachas, hoy en día la popular la consume todo el mundo.

¿A quiénes escucha?

A los mismos, yo siempre he tenido un respeto enorme por quienes han hecho grande el género: Posada, Charrito y Darío Gómez... para mí es muy importante comentar que estoy próximo a hacer un dúo con uno de los tres que acabé de nombrar, ese es un proyecto que me tiene muy emocionado.

¿Qué proyectos tiene?

El más importante, que es el dúo que viene con uno de los padres del género, es una canción que me tiene muy feliz, que se llama Al cachón le dan es juete, un sencillo que quiere defender a la mujer, para que el hombre aprenda a valorarla. Por otra parte, estaremos en más de cinco países con Canto por la paz, que ya la han grabado más de 50 voces en varios idiomas.