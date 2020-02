Tiene ocho años de actividad musical

Freddy Burbano lanza “Mala gente”

Redacción un chat con...

Acaba de lanzar “Mala gente”, ¿por qué escogió esa canción para esta temporada?

Mala gente no es de mi autoría y la escogí por la fuerza que tiene. Es un tema muy fresco con el que tengo la firme intención de atrapar a todo tipo de público. Quiero llegarles a niños, jóvenes y adultos, así que me llegó, la escuché y me dio en la vena del gusto.

¿Qué encontró en “Mala gente” de novedoso dentro de la propuesta de la música popular?

Lo que más me gustó fue el ritmo. Es una canción con mucho potencial y siento que se puede escuchar en familia, sin ningún problema. También que tiene frases contundentes.

¿Cómo llegó la canción a usted?

Mala gente me la mostraron en una maqueta y tenía un aire muy antioqueño, así que le hice algunas modificaciones para poder llegar a todo el territorio nacional. Cambié buena parte de la instrumentación.

¿Por qué tomó la decisión de cantar música popular?

Desde muy niño me gusta la música popular. Mis tíos, mi papá y yo crecimos en ese ámbito del género ranchero y norteño. Creo que las películas de Pedrito y Vicente Fernández me impulsaron a dedicarme por completo a este género. Antes cantaba vallenato.

¿Desde que está en la música popular qué elementos han cambiado en el género?

Han cambiado muchas cosas. Antes no tenía el nivel que ostenta en la actualidad. Cuando incursioné en la música, el norteño predominaba sobre el popular. Creo que las modificaciones más importantes se presentan en la forma de hacer videos, porque antes se manejaban bajos presupuestos para eso. Ahora estamos obligados a utilizar la tecnología más moderna y mostrarle al público lo mejor.

¿En las temáticas también ha cambiado el género popular?

En las letras ha cambiado mucho. Ahora la gente es más agresiva al momento de componer, y de ahí que las canciones sean más claras y directas.

Su mayor éxito hasta ahora es “Infidelidad”, ¿qué siente por esa canción?

Amo Infidelidad porque nació de una historia real, mía. Esa canción me abrió muchas puertas, y debo confesar que todavía me duele cantarla, pero en un concierto, incluso, me tocó interpretarla cuatro veces.

¿Cómo compuso “Infidelidad”?

Tenía una pareja con la que duré bastante tiempo y me traicionó. Estaba enamorado y me dio muy duro. Recuerdo que estaba empezando a componer y la escribí rápido, porque el sentimiento me ayudó a que fuera orgánica.

¿Cuándo empezó a escribir canciones?

Llevo en la música ocho años, y como 12 meses después me di cuenta de que podía escribir mis propias historias. Me tocó arrancar con Infidelidad, esa fue mi primera composición. Luego hice Bohemio y Flor marchita, inspirado en el mismo hecho.

¿A quiénes escucha del género popular?

Me gusta mucho lo que está pasando en nuestra música. Por lo general, escucho a artistas mexicanos. Sigo a Vicente Fernández, porque es un gran intérprete y es un punto de referencia para mí.

¿Por qué la música popular ha crecido tanto?

Porque los artistas de este género nos hemos concentrado en hacer las cosas bien y nos empeñamos en aportar nuevas cosas.

¿Cuál es el lema que define su música?

Digo: “Freddy Burbano... cómo me gustaría”. Esa es mi marca.

¿Ya tiene decidido el siguiente sencillo?

Claro. Vienen muchas cosas y algunas colaboraciones. Estoy indeciso entre dos composiciones mías. Mientras lo defino, continúo con mi gira por varios rincones del país.