El próximo año el certamen cumple diez años

Gabriel García cuenta qué sigue para Estéreo Picnic

esteban dávila náder

¿Siente que Estéreo Picnic ha madurado?

Claro. En 2010 tuvimos como nueve artistas y una sola tarima un solo día. Para el segundo año tuvimos dos tarimas, una que llamábamos grande, que era más chiquita que la más pequeña de ahora, y una tarima mucho más pequeña. Desde el cuarto año pasamos al Parque 222, con dos días de festival. Para el quinto año ya eran tres días y en 2015 llegaron la tercera tarima y el formato que hemos mantenido hasta ahora. La cantidad de asistentes crece con los años y eso nos tiene contentos.

El próximo año son 10 años de FEP. ¿Qué expectativas tienen desde ahora?

Vamos a tener que hacer una muy buena celebración. Le meteremos más la ficha para que sea aún más especial todo el tema de la decoración de los diez años en todo el entorno del festival. Además, siempre hemos tenido un día que no es tan fuerte como los otros, y queremos que el próximo año los tres días tengan artistas muy fuertes. Más o menos en unas tres semanas comenzamos a trabajar en lo que viene.

En términos de planeación, ¿ya tienen algo preparado?

El festival tiene un ciclo que dura quince meses aproximadamente, así que se ha venido trabajando en algo de talento. No hay nada confirmado aún, pero hemos venido mirando opciones, enviando ofertas y evaluando posibilidades, pero siempre se demora un poco que empiecen a confirmar los artistas. Tras terminar el festival de este año estamos en la tarea de detectar muchas cosas que podemos mejorar administrativamente.

Como la salida este año…

Claramente. Hicimos un operativo fuerte para mejorar el tema de movilidad a la salida, lo cambiamos con respecto a otras ediciones. Desafortunadamente, con el operador que estaba encargado de los parqueaderos y el sendero tuvimos inconvenientes que llevaron a que el primer día tuviéramos una salida bastante traumática.

Con el transporte también hubo problemas.

Sí. Para los últimos días tuvimos que mejorar mucho la logística de la salida de los buses porque desafortunadamente el primer día se nos salió gente a caminar por la Séptima y eso nos bloqueó la salida de los buses. Todo tiene que ir sincronizado, incluyendo la gente, porque una persona que obstaculiza la Séptima detiene todo el plan de movilidad. Mejoramos el tema logístico para que los buses salieran mucho más fácil.

¿Subirán el precio de la boleta?

Obviamente subirá un poquito con el IPC, como sube todo en Colombia, pero no creo que suba mucho más de ahí. La verdad, todo dependerá un poco de lo que pase con el talento. Estamos en proceso de cerrar esa parte y esperamos estar en un presupuesto que nos permita mantener el precio de las boletas. Si no logramos ese presupuesto, habrá que subirlas un poquito, pero llevamos dos o tres años con precios muy similares y no, no estamos pensando en cambiar radicalmente el precio de las boletas.

¿Ven la necesidad de cambiar de espacio o aumentar las tarimas?

Es posible que tengamos esa necesidad del espacio. Hoy el festival ocupa más o menos 145.000 metros cuadrados y en algún momento va a necesitar un espacio más grande. Creo que los 10 años seguirán siendo en el parque de la 222. No tengo claro qué va a pasar, pero creo que vamos a tener que ampliarnos, pues estos eventos tienden a tener un crecimiento orgánico.

¿Cuáles fueron las ganancias generadas por el FEP este año?

No tengo la cifra todavía, pero estamos hablando más o menos de $22.500 millones de ingresos.

Cerraron este año con unos 80.000 asistentes. ¿Qué expectativas de asistencia tienen para 2019?

Como esperamos traer artistas grandes los tres días, la idea es tener 10.000 o 15.000 personas más.