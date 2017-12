Estrenó sus primeras canciones como solista

Greeicy Rendón, más allá de la actuación

El Espectador

Acaba de estrenar tres canciones: “Error”, “Brindemos” y “Despierta”.

La gente me conoce más como actriz, quise lanzar tres canciones por plataformas virtuales para ver qué respuesta tenía y las personas lo han recibido súper bien. Amantes, el sencillo con Mike Bahía también ha sido una canción que han recibido bien, es mi favorita por esta época.

De esas tres canciones, ¿cuál fue la primera en salir?

Brindemos. Realmente los primeros lanzamientos fueron por plataformas virtuales, no hicimos radio ni nada, porque de verdad quería ver la aceptación.

A pesar de que estuvo en el “Factor X”, ¿cree que la gente la conoce más como actriz?

Claro. Las redes sociales son muy fuertes en este momento, pero en la época en la que estuve en el reality no existían.

En “Brindemos” habla de sensaciones extrañas. ¿Cuáles son?

Esas sensaciones inexplicables, cuando una persona te hace sentir cosas que no sabes expresar, esas maripositas en el estómago. Es un poquito cliché, pero esas son las sensaciones extrañas a las que se refiere esa canción.

En redes la conocen por sus bailes. ¿Puede dar algunos “tips” para bailar?

No soy bailarina, me gusta mucho y sé que me muevo bien. El único tip que tengo, y se lo digo siempre a todo el mundo, es disfrutarlo. No se trata de ser profesional, sino que para bailar hay que sentir, escuchar música, cerrar los ojos y dejarse llevar. Dejar que tu cuerpo se mueva libre.

¿Cuándo surgió “Amantes”?

No planeamos hacer esta canción tan rápido, la idea era posicionarme primero como cantante y después hacer algo juntos, pero fue una composición que llegó desde el cielo cuando estábamos en el estudio haciendo música para mí. Empezaron a sonar los acordes, Mike tiró ese coro y sentimos mucha magia con el tema. Decidimos hacerla juntos, no estaba planeado, pero queríamos aprovechar esa magia que tenía.

Una de las frases de la canción es “aunque juzgue la gente”. ¿Le importó en algún momento lo que decían las personas?

No, nunca me ha importado. Creo que no hay nada mejor que ser real con lo que uno es. Mientras no se afecten a otras personas uno puede ser como quiere. Soy como soy, el que me quiera así, bien.

En la canción también habla del destino. ¿Cree en él?

Totalmente. Creo que el camino ya está escrito, uno mismo se encarga de frenarlo, encaminarlo bien o hacerlo más lento.

Ustedes presentaron “Amantes” en el Festival Heat, en Perú.

Sí, aunque ya era conocida como actriz, para mí esto es como un nuevo comienzo. Como nueva artista musical es un placer poderme montar en esa tarima tan importante, me sentí muy afortunada y la gente en Perú fue muy acogedora.