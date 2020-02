Es uno de los jueces de “Canta conmigo”

Harín, “El Indio”, sube de nivel

Redacción un chat con...

Usted es parte de la primera etapa del formato “A otro nivel”, ¿cómo lo convencieron para este proyecto?

Vivo en Cali y me llamaron y me dijeron: “Le podemos hacer una propuesta por teléfono, pero es mejor que venga a Bogotá”. Ahí mismo tomé un avión y me contaron sobre el proyecto. Tenía una serie de conciertos en Ecuador que se cruzaban con las grabaciones, así que en un principio dije que no les podía confirmar. Además, me tocó cancelar hasta mi matrimonio porque A otro nivel es una oportunidad muy linda.

Le tocó retirarse como concursante por una apendicitis. ¿Qué le ha dicho la gente de su regreso al programa, pero en otro rol?

La respuesta de la gente ha sido muy bonita, porque mis fans me han dicho que conmigo se hizo justicia. Lo que siento es que tengo un lugar especial en el corazón de ellos, y por eso estoy tan contento con esta nueva oportunidad.

¿Cómo se ha sentido siendo jurado de más de 120 talentos musicales?

Es una gran responsabilidad. Lo que más me gusta es que siento que cada persona que llega a esa tarima soy yo mismo, esos fueron mis sueños, mis alegrías y mis frustraciones al escuchar un “no” como respuesta. Tuve claro desde el principio que tenía que ser muy misericordioso a la hora de juzgar, pero también tengo la experiencia de estar ahí parado y haber sido juzgado.

Ha tenido dos roles en el formato, uno como concursante y otro como juez. ¿Ahora siente distinto el programa?

Lo veo totalmente distinto. Concursar es algo muy fuerte, porque cantar frente a jueces no es nada fácil. Ahora debo estar más allá de los sentimientos para hacer bien mi labor. Tengo una gran responsabilidad, ya que no quiero dañarle los sueños a nadie.

¿En “A otro nivel” el porcentaje de participación de las minorías (indígenas, negritudes, comunidad LGBTI...) es alto?

El porcentaje de participación de minorías es alto. Escuché, por ejemplo, a una niña indígena de La Guajira con una voz maravillosa y, por supuesto, me conecté mucho con ella. Lo interesante es que muchos de los representantes de las minorías no manejan ritmos universales, y ver a los jurados brasileños conectarse con esa música es fantástico.

¿Qué aspectos evalúa en los nuevos artistas?

Uno siempre busca que el artista tenga una identidad. Es decir, que cuando uno lo vea, diga: “Dios hizo a esa persona y rompió el molde”. Hay muchos Marc Anthony, muchos Juanes, pero hay muchos artistas que no están conectados con su propia luz. Soy de los que piensan que la felicidad no se hace a punta de sueños, sino de decisiones.

¿Durante la grabación de “Canta conmigo” recordó momentos duros que vivió en “A otro nivel?

Claro. Recordé muchos momentos de lágrimas. Aquí todos, todos los concursantes, saborean, así sea por un momento, la gloria de pasar.

¿Qué ha aprendido siendo jurado de “Canta conmigo”?

Aprendí que la vida da muchas vueltas y por eso tenemos que ser humildes. La humildad es como hacerse pequeño para dejar que los demás brillen. Nunca pensé que podía estar de jurado y acepto el reto con humildad.

¿Musicalmente qué le debe al programa?

Muchas cosas. Tengo agenda para Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador, Perú y Europa. A veces la gente piensa que llegar de primero es el objetivo, pero no llegué de primero y nadie puede decir que no gané. Para mí el hecho de ser primero es la distracción del ego, porque uno debe conquistarse a uno mismo. Era humorista, imitador, yo me llamo “El Indio de las 101 voces”, ahora solo siento una voz, la mía.

¿Qué viene para Harín después de “Canta conmigo”?

Voy a lanzar un sencillo que se llama Mentira, una mezcla de cumbia con instrumentos indígenas. También tengo algunos proyectos en Perú.