Formó parte de Los Gigantes del Vallenato

Hébert Vargas y su mejor canción

El Espectador

¿Cómo llegó a usted “Mi mejor canción”, con la que celebra 20 años de historia en el vallenato?

Mi mejor canción es de esos temas que, de entrada, llegan y uno se enamora. Siempre acostumbro a llamar a los compositores dos o tres meses antes de una producción para seleccionar el material. Hablé con José Iván Marín, el autor, y no me la quería entregar porque se la compuso a su esposa, pero lo convencí y la incluí en mi álbum Veinte años por el camino. El tema me atrapó y me llegó al alma.

Rodó el video de “Mi mejor canción” entre Medellín y Nueva York, ¿por qué?

Dentro de mis planes estaba hacer un video en Nueva York, porque siempre esa ciudad me ha parecido entre romántica y misteriosa, así que seleccioné algunos lugares y grabé allá parte del video y dejé algunas locaciones que quería resaltar de Medellín.

¿Qué tanto ha cambiado el vallenato en estos 20 años de vida artística suya?

Ha cambiado mucho. Antes sólo era caja, guacharaca, acordeón, un bajo y tal vez una guitarra, pero se ha ido transformando con la presencia de piano, cuerdas y vientos. Ahora creo que tiene un mercado grande.

¿Qué hizo que usted se inclinara por el vallenato en su estilo más clásico?

Cuando era niño escuchaba mucha balada, aunque soy de Valledupar, la Capital Mundial del Vallenato, así que ese estilo también me era familiar. Entonces me alimenté de esas dos corrientes principalmente y las mezclé en lo que hago en la actualidad, que es balada, ranchera y, por supuesto, vallenato.

¿Cómo llegó a integrar la agrupación Los Gigantes del Vallenato?

Estudié ingeniería de minas, pero me apasionaba la música, así que me puse la meta de surgir en un año. Conocí a Iván Calderón, quien era el director de la agrupación, y él me dio la oportunidad después de que hizo un casting por todo lado. Llegué a grabar siete discos con el grupo.

¿Qué proyectos tiene?

Este 2018 arrancó con Mi mejor canción y estoy lanzándola en todos los rincones de Colombia. Pronto tendré gira por Perú, Ecuador y Estados Unidos.