Es compositor y productor de su música

Héctor Cast, el ska al estilo colombiano

El Espectador

¿Cómo nació su nuevo sencillo “Acércate”?

Cuando ensayamos con el grupo hacemos un círculo armónico donde improvisamos, y un día yo empecé a meterle letra a lo que estábamos tocando inspirado en mi esposa, y de ahí salió la primera frase: “Quiero decirte que me gustas y que yo solo pienso en vos”, todo fue recocha al principio, pero luego nos pareció que podría tener potencial. Así que sobre esa base en la que habíamos molestado empezamos a escribir el resto de la letra, hasta que construimos Acércate.

¿Qué cambió en este sencillo desde cuando empezaron a construirlo hasta la versión final?

Cambió mucho, claro, porque ya la intención mía era crear un ambiente y armar un personaje, después me imaginé que era una pareja en una discoteca y que tenían que darse el momento para bailar

¿Qué género musical define a “Acércate”?

Es ska; dentro de la canción digo que es reggae porque el género me gusta mucho. De hecho, varias canciones llevan ese sonido tan particular, si hacemos cumbia la fusionamos con reggae, y esa fue la intención de poner la palabra dentro del tema, porque en realidad eso es lo que yo hago. Sin embargo, Acércate es más cercana al ska.

¿Cómo definió que la letra de “Acércate” era más acorde con un ritmo como el ska?

Simplemente se dio, nadie lo definió. El ritmo de esta canción es mucho más acelerado que un reggae, por ejemplo, el ska le daba ese ambiente de fiesta que yo quería que tuviera el sencillo, y quisimos seguirlo. Finalmente la idea fue armar un ambiente de fiesta.

¿Tenía otras letras compitiendo con “Acércate” en cuanto a la elección del sencillo?

Aposté todo por la canción desde el principio, porque me gustó mucho desde el verso inicial, prácticamente no tuve que decidir, solo la toqué y ya. Algo que me parece muy bonito de Acércate es que es el primer sencillo que grabo en mi estudio, que hace poco logré montar, eso lo convierte en una autoproducción y estoy muy feliz con el resultado.

¿Cómo fue su formación como músico?

Hice un programa que Berklee vino a hacer a Colombia para estudiar los ritmos latinos. Fue una semana de puro estudio y tuve la oportunidad de trabajar junto a productores muy importantes de la industria, como Javier Limón; mi profesora de canto fue Sofía Rey, una maestra argentina muy importante en el jazz y aprendí mucho.

¿Qué elementos importantes tomó de este curso para hacer crecer su propuesta musical?

Sin duda, los consejos de los maestros de producción y la técnica vocal fueron los aspectos más importantes de todo el curso, y los estoy aplicando poco a poco.

¿Desde el principio quiso estar al frente del micrófono o quería ser productor?

Un poco de ambas. Desde que era niño siempre quise producir la música de otras personas, pero mi sueño también era crear, y así surgió lo que hoy es mi propuesta musical.

¿De qué manera ha complementado esa visión del productor con su faceta como artista?

Uno tiene la ventaja de poder tomarse el tiempo que quiera como músico, de borrar si algo no gusta mucho, no existe esa presión de tener que entregar algo rápido, y al ser mi propio productor, puedo saber qué quiero, y como músico puedo invertir el tiempo que necesite creándolo.

¿Cómo divide usted el hecho de crear y producir sus propias canciones?

No es tan fácil. En otro momento yo estaba con un grupo que se llamaba Alas al Viento, allí era otro chico el que escribía las canciones y yo era el que me encargaba de producir. Una vez sacamos una canción muy buena, pero me parecía que tenía mucha letra, y le dije al cantante que era mejor si la acortábamos un poco, y él, desde su posición de músico, me dijo que no estaba de acuerdo, tuvimos una discusión y le dije que si íbamos a trabajar juntos, él también tenía que dejar que yo como productor diera mi punto de vista sobre las cosas. Uno tiene que entender que cuando trabaja con alguien más debe escuchar sus puntos de vista, mientras que trabajando solo están más claras las cosas porque uno trabaja bajo su propio concepto.

¿Cuánto lleva con su proyecto Héctor Cast?

Desde 2018 estoy dedicado solo a este proyecto, antes estaba en una banda llamada Alas al Viento, pero me di cuenta de que coordinar a varias personas es muy difícil, así que decidí hacer mi proyecto solo.

Y empezó con este proyecto haciendo “covers”...

Sí, con la banda nos gustaba mucho hacer covers en versión reggae; de hecho, hubo una revista que nos llamó “el rock rumbero”, porque teníamos canciones que se podían bailar. Hicimos covers de Juan Gabriel, Los Fabulosos Cadillacs, incluso tenemos unos covers de vallenato.

¿Qué espera que pase con “Acércate”?

Espero que la gente la conozca y que se la goce. No me quiero hacer grandes expectativas con una canción, sé que hay que intentar con muchas, y esta es una de muchas que vienen, y alguna tendrá que lograr el propósito.