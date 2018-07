Es productor, teclista, compositor e intérprete

Idan Raichel, sin fronteras en la música

Juan Carlos Piedrahíta B.

Algunas personas dicen que la música no es el lenguaje universal sino el primer lenguaje, y usted parece confirmarlo con su proyecto artístico. ¿Qué piensa?

Siento que a través de la música logramos crear un lenguaje que nos une a todos. En el proyecto han participado más de 150 músicos y cantantes. Y siempre hemos sabido que cada uno de ellos cantará en su propia lengua y aportará rasgos de su cultura. Siento que la música nos ayuda a conectarnos entre nosotros.

¿Cómo fue su encuentro con el acordeón?

Mi primer instrumento fue el acordeón, que tiene un sonido presente en todo el planeta. Es un instrumento esencial para la música a nivel mundial y suena diferente en cada lugar: pasando por el tango de Argentina y el vals en Francia, hasta la danza folclórica en Israel. El acordeón siempre ha acompañado los cantos y la tradición de los gitanos, las tribus y las poblaciones folclóricas en Israel, por ejemplo.

¿Cuál fue la idea inicial al crear el Proyecto Idan Rachiel y cuánto ha cambiado?

Con el Proyecto Idan Raichel la idea era crear una banda sin limitaciones ni barreras. Hacemos música instrumental, música clásica, electrónica, música tribal o también música pop y ultramoderna. Lo importante es que el proyecto siempre se mantenga abierto a nuevas posibilidades.

¿Ha sido fácil establecer puntos de encuentro entre la música tradicional etíope y sefardí con sonoridades más universales, como el jazz y la electrónica?

En un comienzo fue difícil encontrar un punto de encuentro y conectar todos estos sonidos distintos. Todo cambió cuando entendí que, en la medida en la que nos adentramos en la música folclórica, en las profundidades de la música, el ADN es muy similar entre los distintos ritmos y expresiones. Por esta razón, cuando colaboro con músicos alrededor del mundo, siempre intento entender primero la música folclórica de sus culturas.

¿Le gusta la categorización de “música del mundo” para su propuesta?

En la música del mundo, los artistas sacan a relucir los ritmos de los lugares de donde vienen. Puede ser Edith Piaf en Francia o Bob Marley en Jamaica. Por ejemplo, Carlos Vives es música del mundo para personas que viven en Japón. Para mí es un gran honor cuando la gente define así mi trabajo.

¿Qué representa para usted publicar álbumes después de más de 15 años de experiencia musical?

Publiqué mi primer álbum a comienzos de 2003. Desde ahí, mucho ha cambiado en estos últimos quince años. La gente antes solía tomarse el tiempo de escuchar el álbum completo. Hoy en día escucha más que todo sencillos, y en modo aleatorio, creando sus propias listas de reproducción. Es muy interesante, y el mundo cada vez es más abierto. Creo también que hay que educar a las nuevas generaciones para que puedan escuchar una historia completa, como es el caso de un álbum.

Ha tenido colaboraciones con artistas como Dave Matthews y Alicia Keys. ¿De qué manera esas alianzas artísticas le ayudan a fortalecer su proyecto musical?

Todos los artistas con los que he colaborado, independientemente del hecho de que sean artistas reconocidos o emergentes, me han dejado una historia. Al final del día, cuando nos juntamos, cuando vienen al estudio, nos damos cuenta de que todo es sobre la gente: todos colaboramos, tenemos los mismos miedos, los mismos deseos, la misma pasión.

¿Cómo será su concierto en Colombia? ¿Que verá y escuchará el público colombiano?

Estoy muy emocionado de ir a Colombia por primera vez. Siempre he escuchado que la música de Colombia es muy tradicional, y me encanta también el pop latino. Me emocioné mucho al recibir la invitación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Es un gran honor. Tocaré allí con otros cuatro músicos a los que admiro mucho. Vamos a presentarle al público colombiano nuestras melodías y las historias de nuestra patria.

¿Qué proyectos tiene?

Mi próximo proyecto no es musical: me enfocaré en ser un buen padre. Tengo dos hijas, de tres y cuatro años, y en 2018 y 2019 me dedicaré plenamente a ellas. Eso después de mi viaje a Colombia. Siento que es una decisión valiente, parar mi carrera y dedicarme a mi familia.