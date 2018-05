“Irresistible y sana” es su más reciente publicación

Íngrid Macher: la belleza no se reduce a las curvas

¿Cómo ha sido el proceso para involucrarse en el estilo de vida saludable?

Todo empezó por una experiencia personal. Yo encontré al amor de mi vida en la segunda oportunidad, me di cuenta de que el amor engorda, y que con ello vinieron una serie de obstáculos que me llevaron a hacer grandes cambios y tomar decisiones, entre ellas, tomar el control de mi salud y ser la mujer que soy hoy en día, que inspira a millones y que también tiene una vida más larga para poder ver crecer a sus hijas, Mía y Paula. Un 24 de diciembre, tenía 7 meses de embarazo y me dio un ataque de asma que me quitó la vida por unos segundos, tuve que ser revivida en la sala del hospital y aquí estoy.

Antes de meterse en el mundo fitnes, ¿cómo eran sus hábitos alimenticios?

Desde una hamburguesa con papas fritas, hasta café con pan, arepas y huevos, tajadas, arrocito, chocolate... algo muy colombiano. Nunca comía vegetales y cuando me fui a vivir a Estados Unidos menos, uno allá come mucha comida rápida. Pero logré cambiar porque llegué a un punto de rompimiento interno, después de haber quedado en la ruina y haber padecido una enfermedad… ahí yo me di cuenta de que la vida puede desvanecerse en un segundo. Ahí sabes que no tienes ese amor propio de decir “o me como esta hamburguesa y mañana amanezco con problemas de diabetes, o me como esta ensalada que tiene vegetales que efectivamente me van a nutrir y le van a hacer bien a mi salud”. Ahí hay dos posibilidades: o tomas cartas en el asunto, o no haces nada y te quedas así.

¿Cuál considera usted que es el principal causante de que las personas no se cuiden con la comida?

Falta de voluntad. La gente sabe que está comiendo mal e insiste. Tengo que resaltar aquí que yo no traigo el típico concepto de “mira, tienes que tener músculos, cuadritos y masa muscular”, yo voy muchísimo más allá. Para mí lo primordial son el bienestar y la salud. Voy más allá de dar arreglos temporales donde los problemas van a volver a surgir. Mi misión es darles a las mujeres las herramientas que necesitan para lograr tener una vida saludable, motivarlas a que se muevan, a que se paren de la silla de donde están sentadas todo el día y que hagan ejercicios sencillos, que se estiren y ayuden a la circulación, no es difícil.

¿Cómo surgió su nuevo libro, “Irresistible y sana”?

Ya el libro estaba escrito y surgió después del gran éxito de De gordita a mamacita, pero sentí que me había faltado algo. Yo soy una gran impulsadora en mis redes de los remedios caseros y enemiga de las pastillas y analgésicos, que nos ofrecen una cura temporal pero que traen daños graves al organismo. Volviendo al libro, un día recibí una muy mala noticia, que fue mi cáncer de seno, y ahí hice un alto y dije “voy a darle un giro de 180 grados al libro”, porque al principio se iba a llamar Sácale curvas a tu cuerpo e iba a tratar sobre cómo bajar de peso con remedios caseros. Después de la noticia me di cuenta de que las mujeres no tenemos que vivir recordando que para ser hermosas necesitamos tener curvas, no, lo que necesitamos es salud.

¿Qué van a encontrar en este libro todas las mujeres que están acomplejadas con su cuerpo?

El libro lo dividí en secciones; está la de los malestares, en la que hablo de los cinco malestares más comunes que atacan a las mujeres como la tiroides, la hinchazón, la retención de líquidos, la cándida, el estreñimiento, entre otros. Cada sección tiene de 20 a 30 remedios caseros en los que pongo mis ingredientes favoritos, como el vinagre de manzana, bicarbonato de sodio, jengibre, etc. En la otra sección quise poner planes especiales para limpiar algunos órganos. Además, agregué el tip más importante: el cáncer se combate matándolo de hambre. Lo digo porque el cáncer se alimenta de la molécula del azúcar, y entre más se reduzca la dosis de azúcar que se consume, más fácil será combatirlo.