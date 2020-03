Dueña de "Chic Performance” y “No le haga el feo”

Ivonne Gómez, el reflejo de la perseverancia

Redacción un chat con...

¿Cómo llega a interpretar el papel de Yenifer Solano, más conocida como “Yeni patines”, en la novela “Amar y vivir”?

Fue gracias a una gran cantidad de sucesos, entre ellos el de ser partner, ayudar a mis colegas en su casting me dio la oportunidad de entrar. Un amigo me dijo que le enviara una foto mía, de 20 años, que estaban buscando un personaje, e hice la audición, pero no quedé. Luego, me buscan y me dicen que me quieren ver en otro personaje y lo primero que me preguntan es: “¿patinas?”. De una dije que sí, pero resulta que yo había dejado de patinar porque me disloqué un codo, entonces le cogí mucho miedo y a eso hay que sumarle que mi mamá tampoco me dejó volver a patinar.

Usted es santandereana, pero su personaje en la serie tiene un acento costeño. ¿Cómo lo logró?

Me dijeron que aparte de patinar también tenía que hablar costeño, entonces fue algo muy difícil porque además de estar pendiente de no caerme, también tenía que aprender un nuevo acento. Durante toda la grabación de la novela me levantaba y dormía hablando costeño. Las personas creían que era de allá. Fue uno de mis grandes retos.

¿Cómo aprendió a patinar e imitar el acento costeño?

Con lo del patinaje llamé a una escuela de patinaje artístico y luego contraté un instructor privado para que me diera clases privadas y así soltar el miedo a los patines. Obvio no sé patinar como alguien profesional, simplemente esto me dio la confianza de hacerlo en la plaza de mercado. Pero, junto con esto estaba el acento costeño. Mi mejor amigo, que es de la costa, y Paola Moreno, me ayudaron durante todo el proceso. Siempre procuraba que mi guion fuera muy costeño para que las personas sintieran como que estaban hablando con alguien de la costa, luego me salía muy natural.

¿Ivonne Gómez en qué se parece a Yenifer Solano?

En lo berraca. Las dos llegaron a Bogotá en busca del sueño capitalino y con ganas de ayudar a servir. Es una mujer que no se deja de nadie y hace todo por salir adelante. También, es una gran amiga que siempre está dispuesta a dar más.

Vivió la mayor parte de su vida en Bucaramanga. ¿Cuándo decidió irse a Bogotá?

Me vine para Bogotá en busca de oportunidades, del sueño capitalino, de darle una vuelta a mi vida y saber qué era lo que estaba haciendo porque, a pesar de que Bucaramanga es una ciudad muy linda, si tú no tienes una profesión como tal, las oportunidades se empiezan a cerrar un montón, entonces no vas a salir de ciertos cargos.

Usted es una mujer más que todo de negocios. ¿Cuándo decidió lanzarse al mundo de la actuación?

Desde pequeña me gustaba actuar, pero nunca pensé en eso como algo profesional hasta llegar a Bogotá. Entre los múltiples trabajos se dio la oportunidad de ser personal de apoyo, que es la figura que está todo el día en la producción ayudando a que todo salga bien. La primera vez que hice esto sabía que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Empiezo a averiguar y un chico me dice que me va a ayudar a conseguir un mánager. Cuando tengo la entrevista con él me toca mentirle porque yo nunca había estudiado para esto, pero así inicia mi vida actoral.

A la par que nacía su amor por la actuación, ¿también nacieron sus primeras ideas de emprendimiento?

Mi primera empresa nace a raíz del incidente que tuve con mi primer trabajo. Me dijeron que me iban a pagar cierta cantidad de dinero y cuando fui a cobrar no resultó así y me sentí frustrada, pues era algo con lo que contaba. Con una amiga montamos Chic Performance, una productora de eventos, donde hacemos arquitectura efímera y realización de grandes eventos a nivel nacional.

¿Y su segunda empresa: No le haga el feo, también nació de esta manera?

Puede sonar gracioso, pero sí. Termino relaciones con mi mánager porque pasaba el tiempo y nada que conseguía un papel, yo siempre le decía que me diera cualquiera, no importaba si no cumplía con las características, lo importante es que las persona supieran quién era yo. De un momento a otro empiezo a hacer de partner, ayudar a los colegas, y al ver que me estaban dando una oportunidad de trabajo pensé que no estaría mal ayudar a los demás en vez de hacerles el feo. La idea es apoyar a los actores que, como yo, llevan mucho tiempo en el medio, pero sin surgir.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Continuar trabajando, es un año de grandes eventos. Empezamos con Amar y vivir, a mitad de año vamos a sacar una película donde interpreto a un personaje espiritual, pero con un estilo emo. Y los proyectos que se vengan.