Acaba de lanzar la canción “A tu manera”

Jassiel: ser músico es su primer empleo

“A tu manera” es su nueva canción. ¿Por qué la escogió?

Ya habíamos lanzado dos temas dedicados al amor y quería publicar algo un poco más vivencial. La canción aborda la posibilidad de echarle ganas a la cotidianidad. Estamos pasando por una situación muy complicada a nivel social y a mí me gustaría inspirar a la juventud a que miremos para adelante a pesar de todas las adversidades.

¿Cómo creó “A tu manera”?

Yo estaba en el estudio de grabación con mi productor y básicamente quería agarrar una temática diferente basándome en mi propia realidad, porque a mí me tocó salir de Venezuela, mi país, para poder lograr mis sueños. Me hacen mucha falta mi casa, mi familia, pero quería llevar un mensaje positivo arropado con una música bailable y que se puede escuchar, incluso, en el carro o la discoteca.

La lanzó hace diez días. ¿La sigue escuchando igual?



Lo bueno de la música es que la última palabra la tiene el público. Me escriben muchas personas en redes sociales motivándome a seguir adelante y eso me ha cambiado la perspectiva de lo que puede ser A tu manera en mi vida musical.

Su carrera está enfocada en estilos como la balada pop, el pop urbano y algunos elementos de la música anglo. ¿Por qué?

A mí me gusta mucho la música urbana. Vengo de una familia muy musical y todos los integrantes de mi núcleo familiar me han motivado a trabajar para perfeccionar un don que considero tener desde que estaba muy niño. En mi casa se escuchaban baladas, salsa y merengue, así que cuando empecé, hace un poco más de un año, me fui por el lado del pop urbano, incluyéndole sonidos anglo y el cuatro venezolano, que es nuestro instrumento insignia.

demás de cantar, toca flauta traversa. ¿Cómo fue su encuentro con este instrumento?

Una de las grandes influencias en mi vida es Huáscar Barradas, reconocido flautista venezolano, y creo que por homenaje a él me incliné por ese instrumento de viento.

“Quédate” y “Sobre natural” fueron los temas que antecedieron a la canción “A tu manera”. ¿Qué pasó con ellos?

Tuvieron muy buena recepción por parte del público. Gracias a esas canciones sigo en la música.

Usted estudia administración de negocios. ¿Por qué?

Empecé estudiando en Caracas y continué mi carrera en Panamá, pero ser músico ha sido mi primer empleo.

¿Qué proyectos tiene?

No tengo límites con mi carrera y ahora estoy empeñado en conquistar al público colombiano. Por el momento tengo cinco presentaciones durante los primeros días de junio.