Acaba de lanzar su primer trabajo discográfico

Javi Rodríguez: El ritmo de “Nuestras historias”

El Espectador

¿Cómo es la historia musical de Javi Rodríguez?

Viví en varias ciudades del país y en 2011 llegué a Bogotá con el alimento que me dieron todas las regiones. Me presenté en La Voz Colombia y llegué hasta las finales, lo que quiere decir que hice una gira promocional con el concurso. Luego pensé en qué podía ofrecerle a la gente, y no tenía preparado nada mío, así que me encerré casi dos años a componer las canciones del disco Nuestras historias.

¿Cuáles son las historias que vale la pena contar en la música?

Yo cuento sólo las historias que llegan a apasionarme. Me gusta dejar plasmadas las luchas, la constancia para alcanzar los sueños. Este disco lo hice de la manera en la que yo quería y por eso le digo a todo el mundo que sí se puede.

¿Por qué se inclinó por la música?

Uno de los primeros recuerdos que tengo es el de mi madre silbando. Ella escuchaba de todo, desde Manzanero hasta The Who, y eso me marcó. En Cartagena tuve el mayor contraste porque ahí escuchaba metal en un entorno totalmente caribeño.

Pero no estudió música inicialmente, ¿por qué?

Estudié primero un semestre de medicina en la Javeriana, pero no me siento cómodo en la carrera. Más adelante me dediqué a la arquitectura y ahí me involucré mucho más con el ámbito artístico a través de los medios universitarios. A partir de eso me dediqué a ir a los festivales musicales y ahí me fui formando hasta que lancé mis dos primeros sencillos, que estaban sintonizados con la tendencia.

¿Por qué se lanza a la música con la canción “Sencilla”?

Esa canción era la más honesta en ese momento para mí. Es una historia de amor con sonidos diferente.

Después aparecieron “Ir a nadar” y “Déjate llevar”. ¿Cuándo presentará el disco en vivo?

Este mes de julio ya estoy activado y no voy a esperar a que la gente me busque. Yo voy a buscar al público.