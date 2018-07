Javier Jattin: “Mi amor verdadero es la actuación”

El Espectador

¿Cómo ha sido la experiencia actoral en México?

Un desafío constante. Todo personaje tenía, aparte de todos los elementos propios, un ingrediente extra: el manejo del acento. Tener el control sobre este elemento técnico lleva el trabajo a otro nivel. Necesitas tener más concentración, desarrollar el personaje mucho más rápido y te obliga a no perderlo ni un segundo.

¿Qué enseñanzas le ha dejado trabajar en otros formatos?

La actuación es la misma. Se trata de divertirse, el punto de todo es jugar, disfrutar. Estar en el escenario de un teatro frente a 1.500 personas es una experiencia difícil de describir en palabras. Es una responsabilidad, un desafío. Me llevo el cariño y la generosidad del público, siempre tan generoso. Acerca del personaje de mi primera película Balthazar en La vida inmoral de la pareja ideal, es el personaje que más he tenido que entrenar previamente, tomé clases de baile por tres meses para un baile que duraba un minuto. La exigencia es alta, la intensidad del cine propia de su formato, no puede sobrar un solo segundo.

¿Cuál es ese papel que espera?

Cada uno llega por una razón, con un mensaje. El problema es que no siempre lo entendemos tan rápido, a veces meses después de terminado el proceso. Un día te levantas, recuerdas el personaje y entiendes qué aporte te deja. Claro que también existen personajes que desde lejos ya te explican que vas a aprender con ellos.

¿Qué interpretación le ha dejado huella?

Todas te dejan algo, cosas buenas y malas. Todo es un aprendizaje. Pero sería injusto si pronuncio otro nombre que no sea Chepe Fortuna. Sigo agradecido con todas las personas que me acompañaron en ese viaje, estuve lo mejor acompañado que un protagonista primíparo podía soñar. Siempre agradecido con don Mario Ribero por tantas lecciones, a Miguel Ángel Baquero por sus letras, a mi maestra Victoria Hernández por todo lo que sé básicamente.

Está en “Sin senos sí hay paraíso”, una serie exitosa. ¿Cómo ha sido la preparación de este personaje?

Fue muy rápida, normalmente así es cuando te integras a un proyecto que ya está en producción y tiene un ritmo de trabajo. Los personajes están desarrollados y la historia ya tiene una velocidad propia. Entonces todo el tema del entrenamiento físico que necesitaba el personaje tuve que hacerlo muy rápido. Clases diarias de combate y defensa personal, manejo de armas de fuego. Todo con los mejores profesionales, y el resultado se ve al aire.

¿Cómo ve la incursión de colombianos en México?

Creo que los colombianos estamos llegando a todo el mundo, en actuación, la música y en muchos campos de las artes, la moda, el diseño, también los equipos de las grandes productoras del país. Creo que tenemos mucho talento para explotar y cada uno puede encontrar su camino en un lugar inesperado.

¿Qué proyectos tiene?

Ya estamos preparando lo que sigue. Es una sorpresa. Creo que les va a gustar muchísimo. Como siempre con todo mi cariño para el público. Pronto se enterarán.

Dicen las malas lenguas que usted en México encontró el amor verdadero. ¿Es cierto esto?

Por algo son las malas, no es cierto. A menos que se refiera a mi amor por la actuación. Ese sí creo que lo traje desde Colombia y en este país se desarrolló.

¿Cuál es su mayor sueño?

No tengo una meta tan a largo plazo. Voy más por metas cercanas. Subiendo peldaños de una escalera.

¿Cómo se ve en 15 años?

Espero que muy relajado, trabajando en lo que disfruto y viviendo en la playa.

¿Que lo hace feliz en México?

Un sancocho colombiano con patacones, amo la comida de mi país.

¿En qué diferencia la producción y realización de ambos países?

No encuentro muchas diferencias. En este momento el público es tan exigente que todos los formatos empiezan a tener el mismo nivel sin importar si se rodó en España, Argentina, Colombia o México.