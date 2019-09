Es protagonista de “The Righteous Gemstones”

John Goodman habla sobre el poder de los evangelistas en televisión

El Espectador

El actor estadounidense, famoso por haber personificado a Pedro Picapiedra en el cine, interpreta a Eli Gemstone, el patriarca de una familia evangelista que no siempre hace lo correcto, pero actúa en nombre del Señor.

¿Qué lo atrajo de este personaje y esta historia?

Me gusta la opinión del creador, Danny McBride, sobre las cosas que suceden en el sur de Estados Unidos. Él es de allí, es muy observador, y hace que estas personas sean divertidas al nunca hablar mal o golpear. Es básicamente la naturaleza humana. Y cuando leí el guion me pareció nuevo: no recuerdo haber visto ninguna otra familia de predicadores graciosa. Fue divertido, y eso cuenta mucho. Y estaba bien escrito.

Al principio su personaje, Eli Gemstone, parece un sinvergüenza, pero luego se percibe su melancolía. ¿De dónde viene ese sentimiento?

Está devastado por la muerte de su esposa. Ella era la razón por la que los Gemstone son tan importantes. La construcción del negocio fue una alegría y todo se derivó de ella: estaba muy enamorado y haría cualquier cosa por ella, y el hecho de que ella se haya ido sigue siendo devastador para él. Entonces perdió interés y está deprimido. Los únicos desafíos que tiene ahora están relacionados con los negocios, y él y todos los Gemstone son un poco rapaces allí: simplemente muele a la gente bajo sus pies y no le importa.

¿Se acercó al personaje como si fuera un jefe de la mafia?

Eso es lo que se siente, que siempre es divertido. Se comporta así porque así es como sabe hacer mejor las cosas ahora, simplemente asumiendo el control, adquiriendo cosas.

¿Qué tan real es su fe? ¿Realmente cree en la misión de su iglesia?

Creo que él podría pensar que está siguiendo la voluntad del Señor, pero puedes meterte en muchos problemas cuando comienzas a pensar eso. Es un hombre de fe, pero ahora hay otras cosas que moderar: avaricia, pérdida, y creo que ha renunciado a sus hijos. Trata de hacer lo que cree que es mejor para ellos, pero creo que sabe que lo van a castigar.

Entonces, ¿esto es tanto un drama familiar como una comedia sobre predicadores?

Sí, se trata de padres, hijos, hijas y relaciones, cuando las cosas están podridas, y cómo todo va muy mal. Si no tienes una base sólida de fe o una creencia en algo más grande que tú, cuando las cosas van mal, puedes meterte en muchos problemas tratando de hacer lo que crees que es correcto en lugar de lo que Dios te dice.

Los devotos donan mucho dinero. ¿Por qué cree que la gente hace eso?

El gran cisma en la Iglesia en el siglo XVI, cuando los protestantes se convirtieron en protestantes, fue por las indulgencias que la Iglesia vendía para salvar el alma de los pecadores y liberarla del infierno. Esto no es tan drástico, pero creo que la gente quiere hacer lo correcto con sus pastores, demostrar lo valiosos que son y tal vez comprar un poco de aislamiento. Esa es una generalización, pero explica mucho de eso, creo.

¿Encuentra alguna diferencia entre los personajes que hace para televisión o para cine?

No, para nada. Bueno, ahora ya no tengo tiempo para hacer películas. Pienso en esta serie como si fuera una película larga.

¿Qué tiene el creador, Danny McBride, que lo convierte en una voz única en Hollywood?

Inicialmente, lo ingenioso que es. Y eso no es superficial, es muy inteligente. También admiro lo que él y su compañía de producción han hecho cuando la serie se filmó en Charleston, Carolina del Sur, para atraer la producción. Pone mucha gente buena para trabajar. Compraron o alquilaron un almacén antiguo de Sears y lo convirtieron en un terreno central para este joven imperio. Hay sets allí, departamentos de arte, producción, escritores, todo bajo un mismo techo, y es realmente increíble verlo. Admiro mucho de eso.