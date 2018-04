Será uno de los 24 oficiales de medios en Rusia 2018

Juan Felipe Mejía, otro colombiano que clasificó al Mundial

El Espectador

¿Como llega un colombiano a ser oficial de medios de la FIFA?

Yo creo que es una mezcla de trabajar en el lugar indicado en el momento justo y de vivir una experiencia como el Mundial Sub-20 de Colombia en 2011. Cuando trabajaba en la Federación Colombiana de Fútbol quedé encargado de hacer todo el montaje para medios en los ocho estadios del torneo. Esa fue mi maestría de FIFA. Y lo mejor de todo: fue gratis. Lo que aprendí se me quedó grabado en la memoria y el resultado fue tan positivo que los terminé representando como oficial de medios.

¿Cuáles van a ser sus funciones en el Mundial de Rusia?

Los oficiales de medios son las personas encargadas de los medios de comunicación en un partido de fútbol dentro del estadio. Nosotros somos los moderadores de los jefes de prensa para mantener el equilibrio. Empiezo en Saranks con cuatro partidos de fase de grupos, entre esos Colombia vs. Japón, luego viajo para Nizhny a hacer dos partidos más: octavos y cuartos de final.

¿Qué aptitudes se necesitan para llegar a un cargo tan importante de la FIFA en una Copa del Mundo?

Primero que todo, los idiomas. Sin inglés, es muy difícil. Yo también hablo francés y pedaleo el portugués. El español, que para nosotros es obvio, en Rusia es un valor agregado. Segundo, imaginarse que lo peor puede pasar y tener un plan de contingencia para cualquier eventualidad. Eso es operatividad. Luego hay que quitarse la camiseta. ¿Hasta dónde llega el hincha? Porque es sentarse cara a cara frente a Messi o Cristiano Ronaldo y la única forma para que un jugador lo respete a uno es haciendo el trabajo hablándoles como si fueran personas normales.

¿Y en qué momentos se necesita de ese tacto especial para llevar a los jugadores y técnicos?

Por ejemplo, yo tuve que manejar la rueda de prensa en la derrota de México 7-0 ante Chile en la Copa América. Tuve que ir a tocar la puerta de Juan Carlos Osorio. Uno se pone a pensar cómo hacer para que se cumpla el protocolo cuando nadie quiere dar la cara y hay 50 cámaras esperando. Luego entré y a Osorio en su soledad le dije: “Profe, tienes conferencia de prensa”. Nada de lo siento o lo lamento. Cuando ganan, todos somos amigos, todos quieren salir en televisión. Pero cuando pierdes, todo es diferente. Sólo le pregunté si quería la rueda de prensa larga o corta. Él dijo: “Dale tranquilo, como quieras”.

Será su segundo Mundial, pero en Brasil eran 46 oficiales, ahora son solo 24. ¿Qué significa que lo hayan vuelto a tener en cuenta?

Es un orgullo para mí. Además, habrá otra persona de Colombia: Laura Rodríguez, quien estará en su primer mundial de mayores. Colombia, Brasil e Inglaterra son los únicos países que tienen más de un oficial. Son 12 sedes y hay dos para cada una. Desde octavos de final ya son tres personas por sede. Tenemos también 78 voluntarios a disposición en cada estadio.

La vida le ha dado un giro rotundo desde que fue director de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol…

Sí, yo estudié Comunicación Social y Periodismo y trabajé muchos años en varios medios de prensa, radio y televisión. Pero nunca pensé que mi futuro iba a dar la vuelta, ya no haciendo tanto periodismo, aunque cuando fui jefe de prensa de la Federación, esa parte nunca la perdí. El mundo de las operaciones me ha conquistado por completo, es fascinante. Y soy sincero: acá en Colombia eso no existe, está el jefe de prensa y su equipo, pero no hay estándares. Cuando organicé el torneo de Fox Sports, por eso hubo tanta repercusión. Siempre hay esa disyuntiva entre ser un jefe de prensa y una persona que se encargue de la parte operativa para que la prensa haga un buen cubrimiento. La vida me está llevando a todos lados.