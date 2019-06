Su canción más reciente se llama “Querer mejor”

Juanes: “El rock es parte de mi ADN”

El Espectador

¿Cómo nace la más reciente canción “Querer mejor”?

Querer mejor nació hace un año cuando estaba en mi casa en Miami. Estaba con Camilo Echeverry y Mau y Ricky, entonces fue el primer encuentro para componer. La idea era hacer una reflexión sobre la vida, del proceso y la búsqueda del amor, además de la importancia de aprender amar. Después se unió Alessia Cara. Todo este proceso ha sido increíble. (Le recomendamos: “31 Minutos”, con todos los juguetes desde Chile).

¿Qué diferencia hay entre componer solo y hacerlo grupalmente?

Al inicio de mi carrera estuve trabajando con una banda y después, durante 15 años, lo hice solo, pero llegó un momento en donde me sentí saturado y bloqueado; entonces empiezo a trabajar con unos productores de la nueva generación y siento que se me abre el mundo, porque me hacen ver la música de otra manera y es que ahora los instrumentos no son el principal elemento, sino la estética del sonido. Ha sido muy interesante aprender de ese mundo. Trabajar con otras personas es como abrir la venta y que entre aire fresco.

¿Qué lo motiva a incluir un instrumento setentero como el órgano Hammond?

Siempre en toda mi música ha estado como la reminiscencia de esos instrumentos, porque me encanta ese sonido y esos ritmos como viejos de los 60 y 70; además siento que le da una textura y llena muy bien el espectro de sonido mezclado con mi guitarra; a partir de eso se crea un estilo de sonido muy especial.

¿Qué tan medidor es “Querer mejor” respecto a lo que viene en la historia musical para Juanes?

He hecho un grupo de canciones en este año y medio. El disco sí va a ser entre cumbia, guasca y un par de canciones como Querer mejor, pero todas con la información de sonidos colombianos, que de alguna manera están conceptualizados.

¿Qué implica ser un “Artista compromiso”, que fue la denominación que le dieron recientemente en los Premios Heat, en República Dominicana?

Estoy muy agradecido con los Premios Heat, porque reconocieron el trabajo de la fundación. Ya llevamos 13 años y creo que ha sido un aprendizaje durante todos estos años y es una manera de ver el país desde otro punto de vista y de aportar un poco al cambio. Significa muchísimo, ya que la fundación ha crecido bastante.

La música y letras que hablan de temas sociales ya no están de moda, ¿por qué?

La gente quiere divertirse, además que están más inclinados por el baile y no tanto por las canciones de temas sociales. Creo que las redes sociales han cambiado demasiado lo que se escucha.

¿Usted sintió el cambio de lo alternativo cuando pasó de estar en Ekhymosis a ser un artista de un corte más comercial?

No solamente lo he sentido, sino que lo he vivido, ya que he atravesado muchas etapas, debido a que comencé en 1983, entonces desde el metal, que era satanizado por la sociedad, a lo que hoy en día es el reguetón, que dicen que es una música horrible, pero a la gente le encanta. La sociedad va formando esos géneros, que son reflejo de lo que somos. A mí me encanta el reguetón. Además, me gusta aprender y adaptarme a lo que hay, así como renovarme e inspirarme en la gente joven.

¿Cómo fue su encuentro con la cumbia a partir de su anterior sencillo y por qué decidió incorporarla en su repertorio?

La cumbia estaba incluso en Ekhymosis, pero al final, en algunas canciones, porque los ritmos estaban en las congas y en la forma de cantar, creo que desde esa época empezó, pero ha evolucionado y considero que la cumbia va llegar muy masivamente; además es una mezcla de lo que somos: África con indígenas, eso es maravilloso.

¿Qué expectativas tiene de su participación en Rock al Parque?

Estoy muy feliz de que me hayan invitado. Siempre había sido mi sueño participar en un Rock al Parque como artista, tocando. Había asistido como público un par de veces. Con Ekhymosis no éramos lo suficientemente rockeros. Es una gran oportunidad para mí y para que mucha gente me vea en vivo. El rock es parte de mi ADN, mi música no es rock puro, pero sí tiene mucho rock mezclado con la cumbia, guasca y vallenato; esa es mi forma de ver la música.

Las fronteras musicales en Colombia están muy difusas, ¿qué piensa de eso?

Hay una democratización de la música muy grande. Las plataformas digitales y todo lo que ha pasado con la tecnología ha acercado la música demasiado a la gente, y la forma de consumirla también ha generado que los artistas se junten con intérpretes de otros géneros y eso es muy interesante.

¿Qué proyectos vienen?

Seguir haciendo música y tocar en vivo, porque es lo que más me gusta hacer y me siento pleno. Además, lanzaré otro tema en unos dos meses.