Juanita Carvajal va de frente con su proyecto Soy Emilia

El Espectador

¿Qué siente al lanzar su primer álbum en una industria que ha cambiado la forma de distribución?

Siempre quisiera tener un álbum físico, porque es una sensación increíble, además es el resultado de dos años de trabajo. Se llama Reconstrucción, ya que es una evolución de mi música, desde que comencé en 2015.

¿Cómo fue la construcción del álbum durante estos años de trabajo?

He trabajado por más de ocho años en la música, en distintos campos, entonces eso me ayudó a prepararme para lanzar mi propio proyecto. Estudié jazz y me gusta mucho componer. Han sido dos años en los que siento que escogí un buen camino, concepto y he tenido muchos aciertos.

¿Cómo creó su proyecto de Soy Emilia?

Es muy bonito, porque Emilia tiene un concepto musical y su personaje es una mujer empoderada, urbana y femenina, que no habla solamente del amor sino de todo lo que sentimos las mujeres. Además, en todo el proceso de construcción encontré una reconstrucción personal y eso se ve reflejado en la música.

¿Cómo escogió las canciones que integran el álbum “Reconstrucción”?

Les mostré las canciones a unos amigos, que me iban diciendo qué arreglos podía hacerles. Ahora en mi proceso de composición terminó lo que empiezo. Para mi segundo disco ya tengo siete canciones, que tienen buen potencial.

¿Cómo analiza desde la independencia la industria musical en Colombia en este momento?

Me fijo mucho en lo que sucede en la industria musical, porque quiero que haya una continuación de lo que estoy haciendo. Tenemos mucha variedad, pero nos falta explorar un poco más otros géneros.

¿Por qué optó por “Estallar” como sencillo que acompaña el lanzamiento del álbum?

Tenía dos canciones en mi cabeza, aunque me gustan todos los temas de mi álbum. Para escoger el sencillo lo que hice fue escuchar nuevamente todo el trabajo discográfico con mi equipo de trabajo y personas que laboran en la industria. Lo hago porque las opiniones externas son muy importantes. Creo que Estallar fue la indicada.

¿Fue fácil para usted comenzar su proyecto como solista?

Pese a que empecé con unas bases profesionales preestablecidas, Emilia es un nuevo personaje con el que quería que la gente me viera con una cara nueva. No me veo saliéndome de lo alternativo y quiero seguir con mis influencias musicales.

¿Cómo es su relación con un instrumento como el bajo?

Es muy importante para mí, porque el bajo es el instrumento con el que compongo y canto, además me ha permitido viajar por todo el mundo y espero en unos años seguir tocándolo.

¿Cómo llegó el bajo a su vida?

A los doce años tocaba guitarra y cantaba; el colegio donde estudiaba siempre impulsó mi talento en la música, entonces apenas vi el bajo me dio mucha curiosidad, es así como comienzo a estudiar para tocar este instrumento.

¿Estudió música desde el punto de vista académico?

Estudié en la Universidad Javeriana música con énfasis en bajo eléctrico y jazz.

¿Cuáles son las diferencias entre las canciones del álbum y los temas tocados en su versión en vivo?

Es increíble, porque grabé todo mi álbum junto a mi productor y lo que hicimos fue grabar todos los instrumentos y cuando tocas en vivo con otras personas, su forma de tocar es diferente y creo que en vivo se piensa más en el público y les doy libertad a los músicos cuando tocamos.

¿Qué espera que pase con “Reconstrucción”?

Me veo tocando en muchas partes del mundo. Me gusta tocar en vivo.

¿Qué proyectos vienen?

Estaré en octubre presentándome en México y espero tener más presentaciones finalizando el año.