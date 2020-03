Protagonista de “FBI: Most Wanted”

Julian McMahon: “Necesitamos más héroes que hagan labores para la sociedad”

“FBI: Most Wanted”, creada por Dick Wolf, responsable de “La Ley y el orden”, se emite por Universal TV. / cortesía

¿Cómo llega al personaje de Jess LaCroix?

Cuando leí el libreto me di cuenta de que estaba muy bien escrito y construido, los personajes están bien creados. Después hablé con Dick Wolf (el creador) y charlamos sobre la serie y las expectativas que había, lo que se quería lograr, así que decidí tomar el rol.

¿Cómo describe la psicología de su personaje Jess LaCroix?

Es un hombre que nunca se rinde y siempre trabaja por conseguir lo que quiere, es muy seguro y mantiene una buena relación con ese gran equipo que tiene. Entonces lo muestran como un personaje interesante, pues muestra el gran compromiso que mostraría un agente, es un personaje extraordinario que siempre busca hacer las cosas bien y correctamente.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Dick Wolf?

Genial. He visto La ley y el orden desde que me acuerdo. Cada vez que veo el universo que ha creado con sus programas, las series que ha producido y el tiempo que llevan teniendo éxito, me doy cuenta de la gran oportunidad que tengo al trabajar con él. Es una persona que lleva haciendo bien su trabajo durante mucho tiempo, eso le da seguridad a cualquier actor de saber qué es lo que está haciendo.

¿Para el personaje se preparó con verdaderos miembros de FBI?

Sí, nos enseñaron primero las normas básicas de seguridad y cómo es el proceder del FBI en distintas situaciones. La persona que nos acompañó es un exagente del FBI.

¿Qué significa interpretar a este hombre que arriesga su vida todos los días?

¿Sabes? Es algo que no se logra entender hasta que te sumerges en el tema. Desde el inicio he creído que el nivel de respeto, comprensión y compasión con estos individuos debe ser muy alto, ya que realizan una labor muy arriesgada e importante. Creo que su trabajo merece mucho respeto, porque son quienes siempre dan la cara en primera línea. Son gente extraordinaria.

¿Por qué al público le gustan los programas policiales?

Yo creo que es particular de nuestra cultura que esto exista y dentro de su historia está el personaje que es un héroe extraordinario, una persona que realiza una labor extraordinaria. Respecto al impacto en la sociedad, creo que muestra lo que pasa en el mundo real: existe el bien y el mal y FBI: Most Wanted, busca mostrar esos casos en que grandes personas hacen labores que ayudan a la gente a diario.

¿Cree que necesitamos más héroes en la vida real?

Es una historia ordinaria, pero extraordinaria. Es un personaje en el que se trata de traer justicia, seguridad y orden en la sociedad. Es representar exactamente el comportamiento de un agente que se prepara para ayudar a los demás y es un personaje que es inspirador para la gente y para quien lo representa. Yo creo que sí, necesitamos más héroes que hagan labores extraordinarias para ayudar a la sociedad.

¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de grabar esta serie?

Lo más fácil fue estar con mi familia, con mi hija. Eso fue bueno, poder tener ese aspecto positivo en medio de una serie llena de drama y acción. Lo más difícil fue protagonizar las escenas de acción y toda la preparación para el rol. Claro que de todo se aprende, pero así ha sido. El hecho de vivir algo tan extremo y luego estar con mi familia en el show, fue bueno.

¿Cuáles son tus planes para el futuro?

Mi plan es tener éxito con esta serie y hacer un gran trabajo que se pueda mantener. Por eso hemos trabajado duro esta primera temporada y hemos creado un show sólido. Pensando más a futuro, elegiría hacer una actuación en la que represente a un personaje que tenga una actuación extrema tal y como lo tengo ahora en FBI: Most Wanted. Eso es lo que más me interesaría, pero por ahora quiero concentrarme en trabajar bien ahora en esta serie.