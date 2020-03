Hoy, estreno de la tercera temporada por E!

Kristin Cavallari: madre, empresaria y celebridad

Redacción un chat con...

La actriz estadounidense, que participó en propuestas audiovisuales como “The Hills”, “Laguna Beach: The Real Orange County” y “Dancing with the Stars”, habla de la tercera temporada de su reality show “Very Cavallari”.

¿Qué la hizo querer volver al formato del reality, casi ocho años después de que terminara la experiencia con “The Hills”?

Para ser honesta, volví para darle más exposición a Uncommon James. Fue puramente una decisión comercial para mí, pero estoy muy feliz de haber decidido regresar, porque ha sido una experiencia muy agradable para mí. Y he disfrutado compartir mi vida con los fanáticos, ya que es completamente diferente a lo que hice hace años en The Hills.

¿Qué es lo que más la entusiasma de la tercera temporada de “Very Cavallari”?

La tercera temporada es un poco más sobre mi vida personal. Las dos temporadas de Very Cavallari han sido un buen equilibrio entre Uncommon James y mi cotidianidad, y todo lo demás que hemos pasado en nuestras vidas. Pero ahora definitivamente está más centrado en mi grupo de amigos, y eso me emociona mucho.

¿Qué consejo les daría a otras celebridades de los “reality” shows que quieren convertirse en personas de negocios, así como usted?

Para conseguir el éxito es necesario lanzar un proyecto que sea auténtico y, además, hay que asegurarse de hablar sobre la idea en el reality show.

¿Por qué América Latina debería ver la tercera temporada de “Very Cavallari”?

Porque tiene todo lo que quieres en un programa de televisión: drama, emoción, altibajos y es auténtico.

¿No es un riesgo que su negocio y la dinámica de su vida sean conocidos públicamente a través de la televisión?

En realidad no estoy loca por eso, soy una persona bastante privada, lo crean o no. A los espectadores los dejamos entrar sin que crucen la línea de la vida privada entre mi esposo, Jay Cutler, y yo.

¿Qué beneficios y cuáles desventajas ha tenido que enfrentar tanto en la vida profesional como en la actividad comercial durante estas tres temporadas?

Pros: Profesionalmente, ha ayudado a que Uncommon James tenga mucha exposición. Personalmente, la gente puede ver a la verdadera yo ahora después de tantos años. Contras: profesionalmente: mostrar los problemas en la empresa desde el principio, los dolores de crecimiento. Darles más material a las personas que piensan que saben todo sobre mí.

Usted es una exitosa mujer de negocios: ¿cómo hace para distribuir su tiempo entre el programa, la empresa y su familia?

Tengo dos ejes: trabajo y familia; y el trabajo nunca se extiende a la familia. Somos hogareños, me encanta pasar tiempo con mis hijos. Me he metido en una rutina muy buena con el equilibrio y me mantengo en eso hasta donde sea posible.

En esta temporada viaja a Italia, ¿qué nos puede contar de ese viaje?

De hecho, conocí a algunos antepasados (en Italia) que ni siquiera sabía que existían. Fue una sensación increíble conocer a los primos hermanos de mi padre, quienes me acogieron de manera muy cálida. Eso fue lo mejor de mi viaje.

Comenzó en “Laguna Beach”, más adelante participó en la serie “The Hills” y ahora tiene su propio reality show, “Very Cavallari”. ¿Cómo compara todas estas experiencias de exhibición masiva?

Todos esos proyectos han sido muy, muy diferentes y enriquecedores. Sin embargo, lo más agradable para mí ha sido la experiencia de Very Cavallari.