Lanzará su ejemplar mañana en el edificio de posgrados de Ciencias Humanas

“La academia puede aportar mucho a la paz”: Ramón Fayad

El Espectador

Del 15 al 19 de febrero de 2016 tuvo lugar en la U. Nacional la Semana Camilo Torres Restrepo, en la cual diversas personalidades se reunieron para hablar sobre este personaje de la historia en Colombia. Háblenos de ello.

La Semana Camilo Torres fue un escenario importante para reflexionar sobre la historia del país y las ideas, teniendo en cuenta el significado de la vida de un personaje multifacético que marcó a miles de personas.

Usted es licenciado en física y matemáticas, además doctor en biofísica. ¿Por qué terminó siendo el director del Centro de Pensamiento Camilo Torres?

Es algo curioso, pero en realidad debo confesar que, a diferencia del resto de los integrantes del Centro del Pensamiento, nunca conocí de cerca a Camilo Torres. Sólo en una ocasión, cuando acompañaba a mi hermano, el escritor Luis Fayad, a su entrevista de admisión a la carrera de sociología de la Universidad Nacional, pude ver a Camilo, que se encontraba en ese momento junto a Orlando Fals Borda y a otro personaje que estaba de traje formal, pero que mi memoria no puede identificar.

Y en el aspecto de la presentación personal, ¿qué le llamó la atención?

Mientras Camilo discutía con Fals, en un momento se subió la sotana y sacó tabaco del bolsillo del pantalón. Me percaté de que no sólo yo estaba atento mirando, sino que los muchachos de alrededor parecían encantados viendo al sacerdote fumar, y además, tratando de resolver la inquietud que generaba desconocer qué hay debajo de la sotana de un cura. Para nuestra época eso era algo que despertaba mucha curiosidad, algo vedado. Siento que Camilo lo hizo a propósito para mostrar que era otra persona como todos los demás, pero con un gran sentido de humanidad. Ese fue mi único encuentro cercano con él. Tal vez por eso fue que en mi madurez me interesó entender qué sucedió con él, porque en mi juventud su figura casi no me marcó.

¿Qué elementos llegaron a sus manos que lo hayan sorprendido?

La conmemoración de los 50 años del deceso de Camilo Torres generó empatía en muchas personas. Recibí la Biblia de Camilo, que me fue entregada por Ciro Quiroz Otero, y la profesora Leonor Muñoz me hizo llegar la sotana, una de las pipas y el crucifijo que le pertenecían a Camilo. Además, la profesora Magdalena León me prestó una pintura al óleo para la ceremonia ecuménica el día del lanzamiento de la Semana, y plasmamos esa imagen en los afiches del evento.

¿Cuál es la intervención que más le gusta de Camilo Torres?

El discurso de aceptación del premio Alejandro Ángel Escobar por sus labores en el barrio Tunjuelito. En realidad su labor fue la que inició la extensión solidaria en las universidades del país.

¿Por qué la figura de Camilo Torres es tan importante para la paz?

El Camilo Torres que reivindicamos en la Universidad Nacional es un profesor comprometido con la investigación, con la búsqueda de la solución a los problemas reales. Además, su condición de sacerdote y la predicación del amor eficaz calaron muy hondo entre muchos jóvenes. Su visión de valorar al prójimo es una gran lección de vida. Camilo Torres es una figura clave para la paz. Su vida nos enseña que la paz no es un fin, sino una construcción constante, y además, que la academia puede aportar mucho a la paz. Entender qué sucedió para que una figura tan importante y pacifista por convicción decidiera tomar el camino de las armas, es una tarea por hacer.

Como producto de la Semana Camilo Torres ustedes lanzarán este 28 de noviembre, a las 6 de la tarde, el libro Camilo Torres Restrepo, sacerdote, profesor, activista, precursor. Cuéntenos más del libro.

Esta publicación reúne 20 artículos sobre la vida y la obra del líder político que agitó a la sociedad colombiana en la segunda mitad del siglo XX. Lo editamos junto a Juan Camilo Biermann y Mónica Chacón. En este libro podrán encontrar los análisis de Mauricio Archila, Francisco Leal Buitrago, Javier Giraldo, Víctor Manuel Moncayo, Ismael Roldán, José Luis Díaz Granados, Magdalena León, Elssy Bonilla, Gustavo Pérez, Gabriela Ardila, entre muchos otros conocedores de su obra. Mañana se lanza el libro en el edificio de Posgrados de Ciencias Humanas, en el auditorio Margarita González.