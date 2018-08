La dulce propuesta de Manuela Sanín

El Espectador

¿Qué significa volver a Colombia a un evento como el Bogotá Wine & Food Festival?

Para mí es una combinación de emociones. Siempre será un placer volver a mi país y, sobre todo, de esta manera en la que voy a poder participar en un evento haciendo lo que amo.

¿Qué expectativas tiene respecto al evento?

Tengo muchísimas expectativas. Siempre he estado en el ámbito gastronómico en Estados Unidos y no he tenido la oportunidad de participar en ese ámbito en Colombia. Me encantaría conocer chefs colombianos y las técnicas que utilizan hoy en día.

¿Cómo fue seleccionada para participar en el Bogotá Wine & Food Festival?

Gaeleen Quinn estuvo en un almuerzo en Eleven Madison Park y, en el momento del tour por la cocina, uno de los cocineros le habló sobre mí. Ella me contacto y ahí comenzó todo.

¿Cómo le sirve a la gastronomía colombiana este tipo de eventos?

En mi opinión, me parece que es de gran ayuda, ya que se presta para intercambiar conocimientos y le da publicidad al país. Esto hace que otros países vean a Colombia como parte del movimiento gastronómico mundial.

¿Cómo va a ser exactamente su participación en el Bogotá Wine & Food Festival? ¿Los asistentes podrán probar su comida?

Sí, estaré cocinando el postre para los asistentes de la cena cinco estrellas, el jueves 16 de agosto, en el restaurante Seratta Gourmand Market. Adicionalmente, estaré dictando una charla en La Escuela Taller de Bogotá, el sábado 18 del mismo mes

¿Cuál es su plato estrella?

En el Wine & Food estaré haciendo un postre de fresas a la parrilla, con crema de limón y helado de manzanilla.

¿Qué significa para una colombiana ser la pastelera “sous chef” en el Eleven Madison Park, uno de los mejores del mundo?

Es un orgullo grandísimo por estar representando a mi país en el exterior en un restaurante de este nivel. Además, es un reto personal, ya que era una de las metas que me había propuesto.

¿Cuál es su próximo sueño?

Seguir creciendo con esta compañía, que admiro, respeto y ha sido como una familia para mí.

¿Cómo ve la movida gastronómica en nuestro país?

Veo que ha crecido enormemente. Me encanta ver a una mujer chef como Leonor Espinosa obtener participación en una lista tan reconocida como The Worlds 50 Best Restaurants. Esto es un ejemplo para los estudiantes de gastronomía en Colombia, para esforzarse cada vez más en esta carrera.

¿Hay algún chef colombiano que admire?

Sí: Juan Manuel Barrientos, chef y propietario del restaurante El Cielo, en Medellín. En ese lugar fue donde tuve mi primera experiencia gastronómica de alto nivel en Colombia.

¿De quién aprendió a cocinar?

En realidad, desde pequeña siempre me interesó la cocina e inventaba sin ninguna formación. Más adelante, acudí a la escuela.

¿Cuál producto colombiano quisiera tener siempre en su cocina?

El aguacate. Lo que más extraño de Colombia es poder tener frutas y verduras durante todo el año siempre en temporada.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje?

El mayor aprendizaje ha sido que, con mucho esfuerzo y trabajo duro, se pueden cumplir tus sueños.