La emprendedora detrás de TEDxBogotá Mujeres

¿Cómo llegó al formato Ted?

Hace siete años empecé a curar y preparar los speakers que hablan en Ted. Comencé con un escenario que se llamó Ted Ceiba, luego me vinculé para construir TEDxBogotá y de ahí decidí acompañar otros formatos en colegios, universidades y pequeñas ciudades como Riohacha, hasta que hace tres años decidí tener mi propio formato.

¿Por qué decidió incursionar con este formato?

Además de mi naturaleza, mis principios y mi filosofía, vi que hacía falta una conversación sobre derechos, equidad y pluralidad con una participación más sólida alrededor de los temas de mujeres y niños, que son poblaciones conectadas. Este es un formato amplio concentrado en iniciativas de gran impacto en términos sociales. Ya habíamos llegado al speaker 400 y me di cuenta de que había que trabajar en necesidades específicas del país. La respuesta fue con un formato de mujeres.

¿Por qué hace parte de su naturaleza?

Vengo de un matriarcado. Mi familia es una de esas tantas aporreadas por la violencia y quedó en manos de las mujeres. Siempre crecí viendo cómo lideraban la estructura familiar y económica. Eso me despertó una sensibilidad distinta. Cuando veo mujeres en otras realidades, me pregunto por qué ocurren ciertas cosas. Es una pasión que tenía que capitalizar. Quiero trabajar con, por y para las mujeres.

¿Qué habrá este viernes en TEDxBogotá Mujeres?

Tendremos once ideas completamente potentes. Hablaremos desde cómo se teje una comunidad que vivió una masacre a partir de la gestión de una mujer líder, el derecho a la salud sexual y reproductiva, cómo se llevan los sueños a la realidad o cómo se hacen presentes las pasiones a través de la música. De la mano de una mujer transgénero tendremos un testimonio sobre qué es eso de nacer en el cuerpo equivocado, qué pasa cuando este no corresponde con los sentimientos y el actuar.

¿Cómo llegaron esas once personas a hacer parte del escenario?

Es una búsqueda: hay medios empapados del tema que conocen a las personas que tienen cosas para decir y hacemos una convocatoria pública. Recibimos cientos de postulaciones, revisamos que tengan relación directa con nuestro tema –que este año es plural–, buscamos ideas con impacto y que hayan tenido implementación. Queremos realidades. Acompañamos y preparamos a los oradores seleccionados para que su conversación sea lo más transversal y clara posible.

Los hombres también están hablando de los temas de mujeres.

Es un escenario fantástico, porque hablan hombres y mujeres. Parte de hacer más robusto este escenario es traer a la conversación a todos los sectores, porque de nada nos sirve a las mujeres seguir hablando de nosotras, esto es algo de todas las partes.

Usted se ha dedicado a consolidar el espacio TEDxBogotá Mujeres.

Es el legado que les voy a dejar a mis hijos y a generaciones futuras, porque genera conocimiento y voces se suman para contar, por un lado, lo que es hoy nuestra historia en términos de equidad, género y pluralidad, pero también para enseñarles a esas personas que hay una cantidad de ideas e iniciativas que pueden cambiar millones de situaciones.

¿Qué tan difícil ha sido organizar un espacio para hablar de mujeres?

Pensé que sería un reto gigantesco, porque cuando hablas de temas de mujer es como si prendieras las alarmas, empiezan las especulaciones de que es un espacio feminista, activista e incluso he tenido personas que dicen que se armaría una discusión solo por ser femenino. Pero, si yo no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer? Con el primer evento me di cuenta de que estamos preparados para tener este tipo de conversaciones.