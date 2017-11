Son 70 empresas colombianas aliadas a Best Buddies

La lucha por la inclusión laboral

El Espectador

Anthony Kennedy Shriver es fundador de Best Buddies, o Amigos del Alma, una organización internacional que busca la integración social y laboral de personas con discapacidad.

Anthony Kennedy Shriver, a la derecha en primera fila, estará el 22 de noviembre en el foro sobre Inclusión Laboral Best Buddies, en el Gun Club en Bogotá. / Cortesía Best Buddies

¿Qué lo llevó a fundar esta organización?

Mis padres me inspiraron a través de su gran servicio y trabajo como fundadores de las Olimpíadas Especiales y el Cuerpo de Paz, respectivamente. Mi amistad con mi tía Rosemary Kennedy también fue una gran inspiración, porque, aunque tuvo discapacidades intelectuales y físicas durante toda su vida, inspiró a muchas personas con su determinación y su fuerza de voluntad para triunfar. Eso me llevó a crear Best Buddies en 1989.

¿De qué manera Best Buddies ayuda a las empresas a perder el miedo a contratar a personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo (IDD)?

Estamos mostrando los resultados positivos y los beneficios comerciales que las empresas obtienen cuando se unen a nuestro programa de empleos como socios empleadores y contratan a personas con discapacidades. Nuestras historias le demuestran al mundo que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo son excelentes trabajadoras.

¿Qué beneficios les aportan a las empresas que contratan personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo?

El programa Best Buddies Jobs se enorgullece de desarrollar trabajos en entornos profesionales y se enfoca en trabajos como asistente de oficina, asistente de recepción y coordinadores de bases de datos. Nuestro programa Jobs ha colocado a participantes de Best Buddies en corporaciones que incluyen las diferentes industrias.

¿Por qué es importante contratar personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo?

Es una decisión empresarial inteligente. Nuestros participantes del programa Best Buddies Jobs son talentosos y capaces, y pueden contribuir a la sociedad de una manera significativa. Además, la cultura de la empresa mejora con estas personas en el lugar de trabajo. Espero que los líderes empresariales en Colombia y en todo el mundo se sumen y contraten personas con habilidades especiales. Es una situación en que todos ganan.

¿Qué proyectos tienen a futuro?

Best Buddies creó la Iniciativa 2020 en 2011, con el objetivo de abrir oficinas en 50 estados dentro de los Estados Unidos, expandirse a 100 países e impactar a tres millones de personas con y sin IDD en todo el mundo para fines de 2020. La iniciativa también incluye planes para capacitar a 4.000 Buddy Ambassadors, desarrollar mil puestos de trabajo para personas con IDD en todo el mundo y aumentar el número de capítulos escolares a 2.500.