Presentador del canal de Youtube “Brave Wilderness”

Las aventuras de Coyote Peterson en Animal Planet

Redacción un chat con...

¿Cuáles son sus expectativas con “Coyote Peterson: Brave the Wild”, el nuevo programa de Animal Planet?

Estamos muy emocionados. Cualquiera que esté familiarizado con el canal de Youtube Brave Wilderness seguro estará preguntándose como Brave the Wild se diferenciará de lo que he producido y, la verdad, es que tienen que ver esto para saberlo. Lo que hicimos con el nuevo proyecto de Animal Planet fue combinar todos los conocimientos que Brave Wilderness nos otorgó durante los últimos cinco años.

Cada programa de televisión tiene un mensaje para el público. ¿Cuál es el que usted quiere transmitir con “Coyote Peterson: Brave the Wild”?

El mensaje que buscamos transmitir siempre estará relacionado con el tema educativo. Queremos que las personas aprendan sobre los animales a los que, tal vez, les tengan miedo por los rumores y mitos que han escuchado sobre ellos. Para ser sinceros, muchos de los animales que presentamos son criaturas muy extrañas que probablemente nunca hayan visto en otro lugar.

¿Se podría decir que “Brave Wilderness” y “Coyote Peterson: Brave the Wild” son programas que buscan disipar los rumores que hay en torno a estos animales?

Correcto. Queremos educar al público sobre estas nuevas especies y alentarlos a que no tengan miedo de ellos, sino que encuentren una manera de aprender su existencia y respetarlos desde una distancia segura. Si alguna vez se encuentran con ellos, la serie en su conjunto se enfoca en elementos de aventura, pero también existe, por supuesto, el sentido estricto de educar que está respaldado por el trabajo de conservación que estamos haciendo.

¿En qué estará enfocada la primera temporada de “Coyote Peterson: Brave the Wild”?

Los primeros episodios los enfocamos en una serie de especies que están al borde de la extinción, que requieren que tengamos un conocimiento de las amenazas que enfrentan para, de esta manera, ayudar a su preservación en el futuro. Es una serie perfecta para la audiencia de todas las edades, tanto los padres como los niños pueden aprender.

¿Tuvo algún momento malo durante la grabación?

No diría que las experiencias que he tenido hasta ahora han sido malas, pero tuve algunas dolorosas en la primera temporada. Me mordió en la cara una pitón diamantina, que es una especie no venenosa, pero igual fue una mordedura terrible. También me mordió una piraña durante la grabación de esta serie. Siempre que una mordedura o una picadura ocurre accidentalmente, y no estamos preparados, es un día duro para Coyote.

¿Con cuál animal se identifica?

Me identifico con cada animal que trabajo. Sin embargo, hay uno que me gusta mucho, se trata de la tortuga mordedora. En Estados Unidos hay dos de esta especie: la mordedora y la caimán. De hecho, sobre esta última fue nuestro primer episodio, tiene un aspecto prehistórico con unas mordeduras poderosas, al igual que sus garras. Fue el animal con el que más me relacioné en toda mi vida y despertó mi fascinación por salir al mundo de los animales y las aventuras.

Su canal de Youtube “Brave Wilderness” hizo que fuera reconocido en este tipo de entorno. ¿De qué trataban los videos?

En el canal se trató de hacer que las criaturas más extrañas e incomprendidas se acercaran a las cámaras. Los videos más populares son en los que he sido mordido o picado, intencionalmente, por diferentes insectos, arácnidos o reptiles. Todo esto se basó en las ganas de querer hacer algo con los animales para ayudar a su conservación.

¿Ha leído o escuchado de personas que hacen lo mismo que usted en sus videos?

En este punto no hemos tenido a nadie que haga lo que hago, y resulte lesionado. Quiero decir, cuando tienes la clase de trabajo que realizo, por supuesto que vas a tener a quienes quieren hacer lo mismo que el Coyote. Entonces, lo mejor que hacemos es educarlas para que identifiquen las especies, así que cuando se encuentren con una de ellas ya sepan si son peligrosas o no. De hecho, hemos tenido más casos en los que serpientes venenosas o arañas mordieron accidentalmente a personas, y que gracias a que vieron nuestros videos saben qué hacer. Siempre tratamos de alentar a nuestra audiencia para que no hagan lo que me ven hacer, porque tengo años de experiencia y cuento con el apoyo de profesionales que trabajan en el campo, y cada riesgo que tomo es para traer estos animales más cerca de ustedes y que no tengan que salir y tener estas interacciones.