Leonardo Gil Quiñónez: “Con educación se logra un mejor país”

El Espectador

¿Cómo fue su llegada a la dirección del Politécnico Grancolombiano?

Recibo con orgullo la invitación del Consejo Superior de la Institución para asumir las funciones de director general y rector. Previo a mi nombramiento, tuve varios encuentros y reuniones para analizar la situación del sector educativo y en específico, el buen momento de la institución, su calidad académica, la trayectoria en la modalidad virtual y su proyección. Al mismo tiempo que el auge de los programas posgraduales, entre otros temas.

¿Qué retos representa para usted asumir este cargo?

Si tuviera que destacar tres retos, serían: trabajar por el aseguramiento de la calidad institucional, la innovación pedagógica y organizacional, y el fortalecimiento de la marca para llevar más y mejores oportunidades de formación a todo el territorio nacional.

¿Qué responsabilidades acarrea el hecho de ser el rector de una universidad como ésta?

Me debo a los 55 mil estudiantes que todos los días están esperando lo mejor de la institución, y a los más de 67 mil egresados que hoy llevan el sello del Politécnico Grancolombiano. La gran responsabilidad está en impactar de manera positiva la vida de todas las personas que han buscado en el Poli un aliado para la consecución de sus sueños, metas y proyectos de vida. Comprendiendo que somos una comunidad y que nuestro mayor tesoro es esa confianza de quienes han elegido nuestra institución y sus respectivas familias.

¿Había tenido antes algún acercamiento a esta universidad?

A finales de los 90 tuve un gran amigo que todos los semestres me invitaba a compartir mi experiencia con los estudiantes del Poli en las aulas del campus principal; siempre sentí gratitud hacia él, primero, por permitirme dar clase y, segundo, por desarrollar en mí un panorama distinto en el ejercicio pedagógico; sin embargo, y con franqueza tengo que decir que no me hubiese alcanzado a imaginar que 29 años después, sería el rector de esta gran institución a la cual, desde aquella época, la llevo en mi corazón, con profundo cariño, respeto y admiración.

En general, ¿cuál es su opinión sobre la educación universitaria en Colombia? ¿Qué mejoraría o cambiaría?

Colombia necesita que la educación llegue con mayor fuerza y cobertura a todo el territorio nacional, con lo que se disminuiría en gran proporción la brecha de la pobreza; sin embargo, sabemos que la educación universitaria tradicional mayor a cuatro años está cambiando y, en ese orden de ideas, el gran reto de las universidades es el de lograr adaptarse a los cambios generacionales y a las necesidades actuales del sector. Esto en términos generales, no significa cambiar la duración de las carreras; al contrario, se trata de dar el mayor beneficio siendo más estratégicos en los modelos de aprendizaje. Considero que desde la academia tenemos un gran reto al plantear nuevas posibilidades para que los estudiantes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo.

¿Cuáles serán sus puntos por trabajar, o a mejorar, en el ámbito de la educación en la universidad?

Ampliar la incorporación de nuevas tecnologías en la educación, una formación más integral, donde estudiantes de diferentes programas y diferentes carreras puedan compartir en diversos escenarios, que les permitan tener una visión más holística del mundo que los rodea. De igual manera, me gustaría hacer del Poli una institución con mayor énfasis en el bilingüismo, con carreras y programas en su segundo idioma, para crear al interior de las aulas, escenarios ideales con una inmersión mayor, potenciando el conocimiento de los alumnos y fomentando un ambiente más exigente e internacional.

Desde su experiencia, ¿qué importancia tiene la educación virtual en la actualidad?

El mundo está cada vez más conectado, el acceso a internet ha crecido un 65 por ciento los últimos diez años y hoy en día, hay más de 8.000 millones de dispositivos móviles interconectados, lo cual nos lleva a cambiar el paradigma de la formación tradicional. En el Poli sabemos que los estudiantes se comunican y se entretienen de una forma diferente; por esto, la educación también debe transformarse, también debe aprovechar las bondades de la intercomunicación y el acceso a la información.

¿Cómo ve usted el nivel del Politécnico comparado con otras universidades del país? y, ¿qué aspectos considera que deben replantearse o reforzarse en cuanto a la educación de los jóvenes?

Siempre estaremos seguros de que con educación se logra un mejor país; por esta razón, esperamos formar a más personas en sus ciudades de origen. Esta es sin duda nuestra gran fortaleza: llegar a otras regiones, a otras poblaciones, con la firme convicción de no desarraigar a los talentos, de brindarles a través de la virtualidad la oportunidad de ser un profesional, que sin desplazamientos, puedan hacer realidad sus sueños y que con sus acciones aporten al desarrollo y prosperidad en cada región.