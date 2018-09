Caminará este domingo 16 de septiembre

Linda Palma, de Ruta por la Vida

El Espectador

Usted es vocera de la Ruta por la Vida. ¿En qué consiste esa labor?

En este momento estoy concentrada en invitar a la gente a que participe en la gran Ruta por la Vida. Se trata de una caminata que se realiza por segunda vez y lo que intenta es crear consciencia de que cualquier persona podría tener un cáncer, así como también muestra la importancia de una detención temprana.

¿Cómo la convencieron de ser vocera de esta campaña?

No se demoraron mucho convenciéndome. Yo soy muy feliz cuando me invitan a campañas sociales y más si son vinculadas con el tema de salud. Me dijeron que me invitaban a conocer la campaña y hablar con algunos pacientes y de inmediato dije que sí. Conozco la Liga Colombiana contra el Cáncer y me parece muy confiable su labor.

¿Esta es la primera vez que es vocera de una campaña de tipo social?

He hecho otros trabajos, pero más de bajo perfil. Siempre me ha gustado el tema y desde hace rato estoy dispuesta a colaborar.

¿A partir de la vinculación a esta campaña sus hábitos han cambiado?

Desde hace dos años, cuando tuve una experiencia difícil con mi salud, soy muy consciente del cuidado que hay que darle al organismo. Nunca me ha gustado el ejercicio y ahora soy más consciente de que debo hacerlo y lo hago con todo el amor.

¿Cuál será su labor como vocera después de la Ruta por la Vida?

Yo no quiero que quede solamente: “Linda Palma estuvo en la caminata, hizo su labor y se acabó”. He conocido a muchas sobrevivientes y sus historias han sido admirables. Por eso estoy tan motivada a continuar después del evento central.

¿Se ha sentido reflejada en alguna de esas historias de mujeres sobrevivientes?

Sí. Tengo un par de conocidas que son sobrevivientes de cáncer. Yo viví con ellas el complique de los tratamientos y sus efectos, y las admiro mucho más. Lo lindo de la Ruta por la Vida es que no solamente se enfoca en las sobrevivientes sino en sus familias, en su entorno.

Está al frente de la sección de entretenimiento de la emisión central de Noticias Caracol. ¿Qué es el entretenimiento para usted?

Es una sección muy importante porque es necesario sacar a la gente de la realidad por un ratico, sobre todo en un país como el nuestro. Siempre tratamos de mostrar el lado positivo del arte.

Lleva 11 años en el medio, ¿cómo ha sido su evolución?

He crecido mucho. Recuerdo que nunca había querido ser parte de una sección de entretenimiento de un noticiero. A mí me pasó lo contrario a las demás presentadoras: yo empecé en programas como “Yo me llamo”, y de ahí pasé al noticiero.

¿Cómo ha ido consolidando su credibilidad en la televisión?

A mí me dicen siempre: “Es que lo que tú me dices, yo lo creo”. Eso es muy bonito porque tengo familiaridad en los hogares de los colombianos y creo que eso se ha dado porque nunca he ido más allá ni dado de qué hablar.

¿Le gusta verse en televisión

Yo tengo una condición autoinmune y ahí es muy importante controlar la mente, así que me toca tomarme lo que hago de la manera más relajada. Antes era muy crítica conmigo misma, en este momento soy más tranquila.

¿Qué fue lo que más extrañó durante los meses que le tocó estar fuera de las pantallas por temas médicos?

Yo estaba tan concentrada en estar bien, que mi cabeza no daba para más. Yo quería estar bien para volver al set.

¿Qué proyectos tiene?

Tengo en mente un programa de entrevistas, pero mi proyecto más importante es vivir. Eso lo aprendí después de la recaída que tuve con mi enfermedad. Hoy es lo único que tengo.