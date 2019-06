“Los gatos te protegen de muchas cosas”: Iván Lalinde

Hace cerca de siete años el presentador Iván Lalinde decidió tener una gata. Adoptó a Irene, una felina blanca de ojos claros que tenía algo especial: era sorda. Siete años después llegó Abril, otra gata blanca, hoy compañera ideal de Irene. Así es la vida con dos gatos.

¿Cómo vivir con una mascota sorda?

Aprendí mucho cuando me di cuenta de que Irene no oía; le hablaba, le daba indicaciones y no recibía respuesta más allá de una mirada. Entonces comprobé mis sospechas, era sorda. Decidí quedarme con ella porque me contaron que la habían rechazado muchas veces por su defecto. Leí mucho y encontré que muchos gatos blancos con ojos claros tienen deficiencia de un cromosoma y por eso la sordera en ellos es común. Pero son unos animales fantásticos. Dos años quise otra gata y llegó Abril.

¿Por qué tener gatos como mascotas?

Me fascina la personalidad de los gatos. La independencia es una cosa que los caracteriza. Ellos no necesitan que los saques a pasear y se adaptan muy bien al ritmo de vida de su dueño. Pueden estar solos hasta cuatro días con buena comida y agua; aunque cuando viajo siempre dejo alguien encargado de cuidarlos.

Un mito común de gatos que comprobó que no es cierto…

Hay tantos mitos alrededor de los gatos y nada es cierto. Pero el que más me aterra es que la gente cree, en serio, que los gatos negros son de mala suerte. Eso está muy extendido y es terrible, les hace mucho daño a estos animales porque los matan, los maltratan, no los adoptan, los rechazan. Que los supersticiosos lo sepan bien: los gatos negros no son de mala suerte.

Dicen que vivir con un gato es un continuo aprendizaje. ¿Una lección que le hayan dejado estas mascotas?

Con Irene sí que he aprendido, por su sordera. Manejar a una mascota sorda es todo un tema; tuvimos que aprender a comunicarnos con miradas. Hoy nos entendemos bien. Abril, por otra parte, no tiene esos problemas, pero tiene una personalidad muy fuerte. En los dos casos entendí que los gatos hacen las cosas cómo y cuándo quieren y las dos son seres extraordinarios que dan amor y compañía de una manera especial e incondicional.

Dueños de gatos dicen que estas mascotas son capaces de sacrificarse por su dueño, ¿cree eso?

Totalmente, un gato parece apático pero está muy conectado con su dueño; saben todo, manejan tus niveles de estrés, te ayudan a bajar la presión e incluso te ayudan a catalizar esa mala energía que a veces traes de la calle.

En Colombia los perros son los favoritos. ¿Cómo perderle el miedo a tener gatos?

Sí, es verdad, aquí es más común que la gente tenga perros, que son una gran compañía también. Todos los animales son especiales. Pero sobre los gatos lo que puedo decir es que hay que conocerlos. Yo les tenía miedo, pero cuando tuve el primer acercamiento con ellos me di cuenta de que son seres extraordinarios. Son catalizadores de las malas energías, te protegen de malos momentos, de enfermedades, de muchas cosas.

¿Dormir con las mascotas?

¡Claro que sí! Duermo con ellas, me fascina, no tengo ninguna clase de problema con ese tipo de cosas, soy cero escrupuloso. Si ellas están en mi casa que estén tan bien o mejor que yo. No las humanizo, pero me gusta que estén a sus anchas.

¿No hay demasiados cuidados para las mascotas ahora?

No lo creo. A mí me gusta que nazca esta sensibilidad con las mascotas, que la gente se esfuerce por cuidarlas. Los animales son seres que nos acompañan, que son incondicionales y si hoy somos más conscientes de su cuidado me parece excelente.