Hace parte de "Zumba Fitness”

Mara Prada y su lucha feminista en el género urbano

El Espectador

Fue una de las primeras mujeres en incursionar en el género urbano en Colombia, pero, de un momento a otro, abandonó su carrera. ¿Qué pasó?

Hice bastante cosas, pero llegó un punto en el que me cansé y se me abrió la oportunidad de estar en Zumba Fitness, que es la forma de hacer ejercicio bailando. Entonces, al ver que era tan complicado el panorama para las mujeres en el género urbano, pues me enfoqué en este mundo donde podía combinar mis dos pasiones: el baile y la música.

¿Cuándo supo que era el momento de regresar a la música?

Fue un punto donde sentí que ya era hora de dedicarme a la música, pero, obvio, sin dejar a un lado mi vida en Zumba.

¿Se supo adaptar al estilo de vida de Zumba Fitness?

Claro, Zumba es hacer ejercicio por medio del baile con música. Fue fácil porque siempre he estado muy en la línea del baile y estar en este mundo me da la posibilidad de cantar y a la vez, hacer coreografías para esas canciones. Es una gran escuela de formación.

¿Cómo estructura una canción? Parecería que la mayoría está ligada al concepto de zumba, del baile.

Las hago mayormente como modelo de zumba, con una estructura de coreografía y una letra bailable. Después, hago un video donde explico el paso a paso del baile de la canción para que las personas lo hagan conmigo. Es un concepto innovador para crear una mejor relación entre el público y uno.

Su regreso a la música fue con Latin Lover Game Over. ¿Cómo nace este tema?

Quería que fuera algo que trascendiera un poco más allá de una canción con un buen ritmo y transmitiera un mensaje. Es una respuesta a todas las canciones misóginas que hay en la industria, de hecho, está dedicada a los machistas del género urbano. En la letra dejo ver cómo está bien visto este tipo de actitudes en la sociedad y no somos conscientes de ello, es para reflexionar y empoderarnos. Creo que hay una responsabilidad en los artistas que va más allá de hacer canciones para bailar y es lo que todos deberíamos entender.

Entonces, se podría decir que sus canciones buscan empoderar a la mujer y reflejar la situación femenina en la industria musical.

Mis canciones empoderan a las mujeres y también resaltan su difícil labor en esta industria. Siento que hemos sufrido el machismo de una u otra manera y nadie dice nada. Por ejemplo, hay videos que siguen con la misma estética donde aparece el hombre con joyas de oro y un montón de viejas debajo de sus pies, y creo que, en pleno 2020, no podemos aplaudir esto y debemos reconocer que está mal y más aún con la lucha feminista que estamos viviendo. Hay gente que dice que es reguetón y que no pasa nada, pero no, está mal, todo influye porque por medio de las canciones se alimenta el imaginario de social.

Desde su perspectiva y teniendo en cuenta lo que ha vivido. ¿Cómo es el panorama de la mujer en la industria?

Por fin podemos decir que estamos tomando el poder. La mayoría que produce y maneja la industria son hombres. Entonces creo que es muy importante que las mujeres seamos conscientes de esto y sepamos que si estamos detrás, moviendo los hilos, va a ser muy diferente, y tenemos que trabajar juntas y unirnos, porque los hombres, no sé qué tienen, pero les encanta dividirnos y a veces caemos en ese juego diabólico porque nos han enseñado desde pequeñas que tenemos que ser mejor que las demás y la cosa no es así.

Retomando sus respuestas anteriores. ¿Colaboraría con algún artista que ha denigrado a la mujer por medio de su música?

Sí. Creo que todos tienen el derecho a rehabilitarse, lo que te digo, no satanizo a la gente porque hay que darle la oportunidad. Sin embargo, también depende qué canción es, porque si es una misógina obvio le voy a decir que no, pero si es con una temática diferente, sí.