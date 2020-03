Es capaz de identificar unos 4.000 aromas

Marc Blaison, un hombre nariz

un chat con...

¿Considera que hacer fragancias es un arte?

Es un arte definitivamente, tú creas algo que es diferente. Es subjetivo, cada arte es subjetivo como la pintura, por ejemplo. Algunas pinturas logran admirarte y algunas quizá no; pasa lo mismo con las fragancias, así que es un arte.

¿Cuál es su inspiración para crear fragancias?

Como perfumistas, usualmente vemos otras artes como la música, que influencian la creación. También viajar abre nuestras mentes y nuestra nariz para descubrir sentidos. Las flores y los frutos sirven de inspiración, así como lo hace la gastronomía y la mixología.

¿Cómo identifica cuáles son los buenos ingredientes para una fragancia?

Hay dos maneras, cuando hablas de materias primas puedes encontrar algunas que te gustan y que te van a inspirar, quizá con otras tendrás que intentar trabajar más hasta lograr lo que quieres que exprese tu fragancia. La otra manera es que a veces quieres encontrar ese olor que identifique algo que has olvidado en algún punto y que quieres plasmarlo en una fragancia.

¿Cómo comenzó en el mundo de los perfumes?

Empecé mis estudios de química farmacéutica. Cuando estaba en mi época de formación me hablaron de una escuela de perfumería para ofrecerme un trabajo, aunque nunca había pensado ser perfumista. Cuando escuché la oferta, me dije: “Esto es lo que voy a hacer”. Lo hablé en casa con mis padres, quienes no comprendieron de qué se trataba, así que me tomó un poco de tiempo convencerlos, pero estaba apasionado y al final conseguí lo que quería: dedicarme a las fragancias.

¿De qué manera desarrolló su capacidad para diferenciar los olores?

Creo que nací con este talento. Nací con aptitudes olfativas, no fue un sobretalento, siempre lo he dicho, sino algo desarrollado porque se trata de un entrenamiento de todos los días. Mi oficio es como el de un deportista que debe ejercitarse todos los días, o como un pianista que hace lo mismo a diario. Un perfumista debe entrenar su nariz, pues en cualquier momento puede descubrir nuevos olores o nuevas combinaciones de aromas.

¿Cómo logra mezclar ingredientes para encontrar olores que hagan la diferencia?

Hay materias primas que generan ciertas preferencias, cada perfumista tiene sus gustos. En Yanbal, por ejemplo, se intenta usar materias primas diferentes para ofrecer experiencias olfativas muy especiales. Materias primas como rosas o toronja, que es un olor penetrante, pueden dar origen a nuevas fragancias.

¿Cree que usar perfume a diario es importante o es un comportamiento motivado por la sociedad y la cultura?

Pienso que el aroma es lo último que tienes. El perfume es importante, porque a través de los olores expresamos mucho de lo que somos.

Se piensa que los hombres se arriesgan poco con las fragancias y con los perfumes. ¿Es cierta esa creencia?

Esa creencia surge porque los hombres siempre reaccionan más tarde que las mujeres. Las mujeres eran así hace 20 o 30 años y cambiaron su enfoque. Ahora, creo que los hombres están comenzando a cambiarlo, pero también nos hace falta de este lado ofrecerles más alternativas para que puedan experimentar cada día más.

Usted es perfumista exclusivo de Yanbal. ¿Qué hace diferente la oferta de fragancias que tiene esta marca respecto a las demás?

Yanbal es una de las compañías que interiorizan todo el proceso de los aromas. Tenemos extractos, tenemos un equipo propio de perfumistas, además de poseer nuestro propio mercadeo. Su particularidad es que está pendiente de todo el proceso de manufactura, y eso hace que se controle cada paso del producto. Además, la compañía es efectiva en su comunicación a través de los catálogos, el sitio web y la fuerza de ventas.

Para este 2020, ¿qué pueden encontrar las personas en el mercado de las fragancias?

Continuamente las tendencias varían, pero para esta ocasión el regreso de las fragancias frescas llama la atención. Otra tendencia que se perfila son los perfumes femeninos que se inclinan por las notas características de los perfumes masculinos, volcándose a usar bases amaderadas para su desarrollo.