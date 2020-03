El cortometraje ganó un Lafa y el Indie Shor Fest

“March Comes After April”, el fruto de un encuentro inesperado

Redacción un chat con...

¿Cuáles fueron sus motivaciones para realizar el cortometraje “March Comes After April”?

La necesidad de contar cómo una búsqueda repentina y obsesiva puede traer diferentes sorpresas en la vida de cualquier ser humano. Quise contar cómo tu vida cambia cuando sales de tu zona de confort y cómo cada experiencia y encuentro traen creatividad.

¿Cuáles son las similitudes entre su historia y la de March al llegar a Los Ángeles?

Todas. La historia de March se identifica con mi llegada a una ciudad nueva y llena de sorpresas, en donde cada peculiaridad me ayudó a crecer y a entender el mundo de una manera diferente. Los Ángeles es una ciudad excéntrica, en donde cada esquina y lugar tienen una particularidad muy interesante. Nada es igual y las sorpresas siempre van llegando. La gente, que viene de todas partes del mundo, en su mayoría artistas, son auténticas, especiales y originales, y todos comparten sus culturas y formas de vida.

¿Por qué llamar a los personajes con nombres tan peculiares como March y April?

Quise ponerles estos nombres porque quería que los personajes tuvieran nombres extraños. Tengo uno que no se acomoda a lo que solemos oír todos los días, y quizá quise recalcar lo bonito que sería una estupenda coincidencia relacionada con el nombre de uno, ya que es algo con lo que tenemos que convivir diariamente.

Son varios los impedimentos que March debió superar para reencontrarse con April, pero, al final del cortometraje, pareciera que esos obstáculos lo ayudaron fue a encontrarse…

Exacto. Porque muchas veces en la vida buscamos algo, y lo que nunca esperamos es que quizá no sea eso lo que busquemos, sino algo más personal y profundo. Qué bonito es cuando buscas algo desesperadamente y en el camino encuentras algo más fuerte que quizá no habías contemplado. La vida no se trata de la búsqueda por encontrar algo, sino de lo que aprendemos en el camino hacia ella.

La narración del cortometraje gira en torno al restaurante, el salón de belleza, el vidente y la audición. ¿Cuál es el trasfondo de cada uno de estos escenarios?

Todos son espacios muy particulares en Los Ángeles. La peluquería representa la vanidad, que está influenciada en la ciudad, donde la industria del cine, la fotografía, la moda y el diseño son muy fuertes. El vidente muestra la excentricidad que hay, el misterio por lo desconocido. Es una ciudad llena de misterio y rareza. Al igual es una ciudad donde particularmente encuentras varios sitios de psíquicos. El salón de teatro es el reflejo de la industria, un aspecto muy interesante, ya que varios actores día a día tienen que lidiar con su seguridad frente a estos escenarios. Son espacios donde se toman decisiones y se conocen nuevas caras todos los días. Los Ángeles vive lleno de audiciones porque todos los días se producen y desarrollan infinidad de proyectos audiovisuales. Fue así como quise representar en tres escenarios distintos las particularidades de la ciudad y las transiciones por las que pasa mi personaje.

La historia comienza y termina en el mismo lugar, pero los personajes ya no son los mismos, se nota la evolución que tuvieron en tan corto tiempo.

Creo que la evolución del personaje va ligada a cada experiencia que tuvo en cada escenario y en cada situación que se encontró en el camino. A veces no necesitamos tanto tiempo para darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal. A veces no es el tiempo que nos cambia, sino las experiencias que tenemos en cada momento de nuestras vidas. A veces lo que tú vives en un día o un mes puede ser más fuerte que lo que vivió otra persona en un año.

¿Cómo un encuentro inesperado puede cambiar la vida de alguien?

De muchas maneras, siempre me ha sucedido, y le doy gracias a la vida de que así haya sido. Estos encuentros inesperados son lo mejor que le puede suceder a alguien, porque no los esperas, simplemente llegan y te abren una puerta que no conocías. La sociedad está llena de personas que traen su propia visión del mundo, cada uno es un universo completamente diferente, y por eso es que la realidad no se puede entender como una ley general que aplica para todos, sino como un espacio donde cada quien comparte sus propias percepciones.

Al igual que a March y April, ¿le ha sucedido un encuentro inesperado?

Me ha sucedido en el avión, en un supermercado, en un café y en los momentos más inesperados. Muchas veces en estos encuentros descubro a personas con las que uno mantiene una conexión inesperada y te cuenta historias que te nutren y te abren la mente.

¿Cuáles son sus próximos proyectos en mente?

Estoy en el desarrollo de una película que quisiera grabar aquí en Colombia. Una que habla de cómo las redes sociales nos pueden afectar de una manera drástica y de cómo estas están cambiando nuestra forma de pensar y actuar. Además, estoy creando lo que sería mi primera productora audiovisual, “WeARTfilms”.

¿Cómo ve la industria cinematográfica en Colombia?

Siento que ha avanzado mucho desde hace cinco o diez años. Somos un país donde muchas producciones internacionales ponen sus ojos en nosotros como locación y talento. Sin embargo, pienso que todavía falta mucho desarrollo, no hay la suficiente logística para desarrollar una producción de una manera cómoda y eficaz, como sí sucede en otros países que ya están más avanzados en este aspecto.