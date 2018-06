Michael Douglas y la ciencia de la actuación

El Espectador

¿Qué significa ser parte del Universo Cinematográfica de Marvel?

Es genial. En primer lugar, tengo toda esta nueva generación de fanáticos menores de 15 años que nunca pudieron ver mis películas antes porque todas tenían clasificación R. Hay otro factor divertido y es que toda mi carrera he hecho películas contemporáneas: comedias, dramas. Entonces, para entrar en este otro mundo me ha tocado realizar un viaje por el reino cuántico. Así que lo he disfrutado, porque hay grandes figuras de la actuación a mi lado.

¿Cómo recibió la noticia de que Michelle Pfeiffer interpretaría a su esposa?

Fue simplemente fabuloso. En el primer Ant-Man hay un flashback conmigo que me representa como 30 años más joven. Sería genial tener la oportunidad de actuar con Michelle Pfeiffer como la vimos hace 30 años. ¿A quién no le gustaría eso?

¿Qué disfruta al momento de volver a interpretar a un personaje?

Lo mejor de hacer una secuela es la oportunidad de trabajar con las personas con las que se trabajó anteriormente, por lo que hay una sensación de familiaridad. No tienen que entrar como extraños. También hay un factor de comodidad con el director, Peyton Reed. Y puedes definir más a tu personaje. Hank Pym es el tipo que mantiene un grado de credibilidad y realidad. Ahora me siento cómodo en ese papel, mucho más que antes.

¿Qué nos puede decir del laboratorio de Hank Pym?

El laboratorio de Hank Pym en San Francisco parece una fábrica de seis pisos. Pero por dentro se está haciendo una gran investigación, básicamente explorando la posibilidad de entrar en el reino cuántico, que es donde perdió a su esposa Janet hace 30 años. Todavía tiene la capacidad de hacer las cosas pequeñas, incluso encogiéndose en un edificio de seis pisos de una manzana de largo. Tenemos uno de los mejores sets que he visto, de un diseñador de producción llamado Shepherd Frankel. Es simplemente un conjunto impresionante.

¿Qué se puede decir de Paul Rudd interpretando a Scott Lang (Ant-Man)?

Paul Rudd tiene una calidad maravillosa de ser humano. Es un tipo adorable, cálido y generoso. Y eso aparece en sus actuaciones. Pero también tiene esta gran extravagancia, este pequeño brillo. Es un tipo muy inteligente. Pienso que lo hizo brillantemente en la primera interpretación de Ant-Man y ahora se destaca en el protagónico. Además es escritor. Presenta algunas líneas geniales e inteligentes y muestra una honestidad inherente sobre su trabajo y sus actuaciones, lo que cautiva a cualquiera.

¿Cómo ha sido la relación de su personaje con Hope Pym, la Avispa?

Según la primera imagen, Hank perdió a su esposa, Janet, que era la madre de Hope. Hank está lleno de culpa en buena medida por esa pérdida. Así que al final de la primera cinta sintió que Hope era lo suficientemente mayor como para mostrarle el traje de la Avispa de Janet, ya que ella era el personaje original. Ellos se respetan mutuamente. Pero como cualquier joven, Hope siente que Hank la ve muy pequeña y limita sus decisiones. Él ha subestimado su inteligencia, su astucia y su habilidad para hacer las cosas.

¿Hubo algo especial que hiciera ahora para conectarse tan bien con el equipo?

He producido muchas películas y he actuado en muchas otras que también he producido, pero cuando llegas al número uno o al número dos en la hoja de llamadas tienes la responsabilidad de hacer que todo sea lo más cómodo posible para el elenco. Quiero que todos, tanto si produzco como si no, sean tan buenos como puedan ser. Así que salgo de mi camino para tratar de hacer que las personas se sientan bien y darles la confianza para dar un paso adelante.

¿Qué puede esperar el público de esta película?

Ant-Man y la Avispa probablemente tenga un poco más de humor que algunas de las otras creaciones de Marvel. Y, por supuesto, todo este concepto de hacerse pequeño tiene innumerables posibilidades. En la sabiduría infinita de esos estudios han encontrado un montón de maneras de jugar. La cinta tiene algunas secuencias de acción geniales y algunas buenas escenas cómicas. Incluso creo que voy a tratar de generar un par de lágrimas aquí y allá.