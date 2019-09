Milly Quezada, la reina del merengue

¿De dónde surge la idea de hacer los duetos que caracterizan a hora su propuesta musical?

Surge desde un tema (Para darte vida) que hice con Elvis Crespo, entonces me di cuenta de que tuvo gran impacto y que funcionaba, es así como decido inclinarme por los duetos para llegar a nuevos públicos, además me parece muy interesante esa forma de trabajo.

¿Cómo se adaptó a los cambios que ha sufrido la industria musical?

El disco lo he sacado a pulmón, porque para los artistas consolidados es difícil encontrar disqueras que inviertan, ya que están en un momento de cambio. Entonces, ahora nos toca sacar nuestros propios discos, hacer todo el proceso de mercado y promoción por nuestra cuenta para mantenernos vigentes.

¿Después de más de 30 producciones discográficas sigue siendo emocionado entrar a un estudio de grabación?

Me sigue apasionando la música y mantenerme vigente en las redes sociales y en las descargas de música, por eso considero que ahora la fórmula es sacar varios temas seguidos. Me encanta vivir de la música.

¿Cómo era el escenario del merengue cuando inició su carrera artística?

En la década de los 70 no había mujeres incursionando en el merengue, entonces Casandra es la mujer que se atrevió a incursionar en un género exclusivo de los hombres. Cuando comenzó mi carrera musical impacté en la industria, porque hicimos un merengue que denunciaba la mentalidad machista y a las mujeres les encantó mi propuesta.

¿Cuál es origen de Los Vecinos?

Nace en las calles de Nueva York y hacíamos música para pasar el momento, entonces en el vecindario nos empezaron a apoyar para que creáramos la agrupación. Todo fue muy espontáneo.

¿Qué pensaba del merengue house cuando salió?

A mi sorprendió mucho, porque venía asimilando otros ritmos musicales como el hip hop, entonces nacieron esos artistas que mezclaban lo tradicional, es así como nos retan a los músicos tradicionales del merengue. Todos los cambios que tuvo la música en ese momento hicieron que se internacionalizará el género. El merengue viene viviendo y sufriendo diversos cambios.

¿Qué aportan las mujeres al merengue?

En términos generales hemos aportado el punto de vista femenino y feminista, además de elegancia, diversidad y una expresión interesante para el mercado musical.

¿Cómo fue el tránsito de estar en una agrupación a ser solista?

Tenía una trayectoria en la última agrupación que estuve, pero como solista me pude reencontrar y fue mi medicina, porque fue la forma en la que resurgí en la música.

¿Fue fácil iniciar su carrera como solista?

Es muy difícil para las mujeres incursionar en la industrial de la música, porque nosotras tenemos que tener cuidado con la imagen, el contenido y la trayectoria para poder sostener la carrera musical. Siento que el merengue es un género que trasmite mucha alegría.

¿Cómo ve el merengue en la actualidad?

Me gusta lo que está pasando con el merengue, porque le están dando continuidad al género de una forma muy respetuosa y con mucha calidad.

¿Se ha cansado de interpretar sus grandes éxitos en sus conciertos?

Nunca. Me gusta concentrarme en la reacción del público. Me siento muy agradecida cuando la gente me pide esos grandes éxitos.

¿Cómo se cuida la voz?

Tengo que dormir ocho horas y tomó mucha agua. Vivo una vida muy tranquila y sedentaria.

¿Por qué las grandes orquestas tienen tendencia a desaparecer?

Porque ni las disqueras ni productores invierten, entonces suelen desaparecer por lo costoso. En mi caso he tenido que recurrir a buscar orquestas en los lugares que visitó. Además, acompañar el merengue es muy complicado y por eso surgen los solistas.

¿Qué le hacía falta de la música en el tiempo que estuvo lejos de los escenarios?

Nada. Viví una época muy difícil, porque caí en una depresión muy grande, debido a la muerte de mi compañero sentimental y en ese momento estaba sola con tres niños pequeños.