Tiene dos trabajos discográficos en el mercado

Nathalie Hazim hace música para liberarse

Redacción un chat con...

“Te cuento” es su segundo disco, ¿cómo fue el proceso de producción?

Te cuento fue una aventura, porque empecé a hacer ese disco hace más de dos años. Lo primero que llegó a mí fue la historia de una familiar radicada en México y a partir de ahí escribí Inmigrante, la canción con la que arranqué ese trabajo discográfico. Desde ese tema tuve la iniciativa de abordar el amor propio en un disco y así se resume la historia de Te cuento.

¿De dónde sale esa canción?

Yo traté de mostrar un estereotipo que impone la sociedad para hombres y mujeres; y si uno no entra ahí, pues debe conformarse con lo que le dan, pero yo creo que no es así y que todos somos dignos de ser amados. Por eso, cuando la canto muchas personas se sienten identificadas con esas historias. Mi música es para liberarse y ese tema no es la excepción.

En el video de “Te cuento” aparecen muchos maniquíes con palabras escritas en sus cuerpos, ¿por qué?

Los maniquíes se moldean a lo que cada uno quiere, así que por eso yo iba escribiendo en cada uno el resumen de las luchas internas que tenemos como seres humanos: el peso, la belleza, la estatura, las relaciones familiares, la perfección y demás. Después podemos liberarnos de todo eso.

Usted no es inmigrante realmente, porque vive en su país de origen, República Dominicana, ¿cuál es el atractivo que tienen las historias de inmigrantes?

Creo que todos somos inmigrantes en algún momento. A todos nos toca salir de nuestra zona de confort. Por lo general, tenemos que abandonar la casa para crecer y tratar de cumplir nuestros sueños.

¿Hay elementos que caracterizan la música realizada y producida por inmigrantes?

El inmigrante, por lo general, es un ser humano echado para adelante y lo que busca es ofrecer el 100 % de lo que sea que le toque hacer. A él no le queda de otra y tiene que esforzarse para ser el mejor y llegar hasta la excelencia.

Tiene dos discos en el mercado, “Espejo de tus ojos” y “Te cuento”, ¿cuáles diferencias encuentra entre estos dos discos?

Lo que encuentro en ellos es que crecí muchísimo. En Espejo de tus ojos estaba todo muy tierno en mí y de ahí que tenga esa visión particular del amor. Ahora tengo un abordaje un poco menos fatalista. En cuanto a la parte técnica, puedo decir que en el segundo me esmeré por hacer resaltar el sabor latino que nos caracteriza.

Usted es publicista y además estudió cine, ¿le han servido esos dos oficios para componer?

Totalmente. En la publicidad enseñan a disfrutar un producto desde todas las aristas. En cine, se conceptualiza a través del lente y se llega a determinar qué es lo que se quiere mostrar y transmitir. Lo que hago en la música es mezclar lo que aprendí en las dos carreras, tanto para el proceso de composición como en el momento de estar en la tarima.

¿Por qué se inclinó por la balada pop?

Desde muy pequeña yo escuchaba música bohemia, aunque también fui bailarina por muchos años. Sin embargo, lo que se volvía común en los estilos que yo escuchaba era más bien suave y que se podía escuchar tranquilamente. Cuando empecé a componer, eso fue lo que me salió libremente. Creo que no me identifico bien con otro género.

¿Todas las canciones que ha compuesto han sido grabadas?

No. La relación por lo general es que de tres canciones que compongo, grabo una.

¿Cómo se dio cuenta de que quería dedicarse a la música?

Duré 14 años en ballet y cuando llegó el momento de entrar a la universidad, me tocó dejarlo a un lado, así que debía encontrar algo que me apasionara tanto como el baile y en ese momento me encontré con la música de manera profesional.