Nikki Garden: un futuro en el rock y el pop

El Espectador

Acaba de estrenar la canción y el video de “Bórrame la memoria”. ¿Cómo creó esa composición?

Esa canción la hice desde hace varios años, así que la tenía ahí guardada. La versión inicial era el piano y mi voz, pero necesitaba cambiarle el sentimiento porque pasó del amor al desamor. El proceso fue mágico y lo disfruté.

¿Al cambiarla del amor al desamor únicamente tenía que ponerla en pasado o fue distinto el proceso?

Me tocaba escribirla en pasado y ajustar la letra para que lograra llegarle a mayor cantidad de gente. Quería que muchos se identificaran con mi historia.

¿Esta canción pertenece al proceso de “La Voz Teens”?

No. La canción la hice mucho después de mi participación en el concurso de La Voz Teens.

“Bórrame la memoria” es su debut en la música y su primer video profesional. ¿Cómo fue esa experiencia?

Antes hice muchos covers, pero Bórrame la memoria sí es mi primera canción. Lo que más me gusta es que fui la que propuso las ideas para el video.

¿Cómo llegó a la música?

Canto desde los cuatro años y toco piano desde los seis. A los siete fue que me dio por meterme en todos los musicales que hacían en el colegio y aquí voy en la música. Tengo formación clásica, pero toco rock y pop.

Nació en Canadá, aunque ha vivido en Estados Unidos y en Colombia. ¿Esa característica está en su música?

Creo que no, pero el haber vivido en distintos países me ayudó a determinar qué es lo que quiero hacer con mi vida. En la composición me parece que no se ve, pero no sé qué pueda pasar después.

Hizo mucho teatro musical. ¿Qué aprendió ahí?

Me encanta el teatro musical. Desde 1° de primaria formaba parte de todos los grupos y he participado en unos diez montajes.

¿Cómo llegó a “La Voz Teens”?

Cuando vivía en Canadá quería participar en American Idol, ya después me mudé a Colombia y nunca me presenté. Después mi papá me dijo que podía inscribirme sólo cuando tuviera 15 años, así que a esa edad me inscribí, clasifiqué y me fue muy bien.

Cursa 11° grado. ¿Qué va a estudiar?

Está muy claro el hecho de que me voy a dedicar a la música, pero quiero estudiar también psicología y derecho.

¿Cuáles son sus proyectos?

Estoy feliz con la canción, porque ha tomado mucho vuelo. Quiero incluirla en un álbum que haré en inglés y en español.