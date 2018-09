El español director de eldiario.es

“No caemos en el cortoplacismo de audiencia fácil”: Ignacio Escolar

Redacción El Espectador y Fnpi

¿Qué es eldiario.es?

Es un periódico digital que tiene apenas seis años de historia. Lo fundamos en el 2012 y hemos sido capaces en muy poco tiempo de colocarnos entre los diarios más leídos e influyentes en España, y de los que más crece también. (Le puede interesar: Ignacio Escolar, Premio Gabo a la Excelencia).

¿Cómo se compone la redacción?

Cuando nacimos éramos apenas 12 personas. Hoy ya somos algo más de 80 en la redacción central de Madrid y 57 más en las doce ediciones autonómicas regionalesque tenemos por toda España. De esas, 62 son periodistas. El resto son administración, comercial, tecnología, diseño. Las ediciones locales nos permiten tener una red de periodistas sobre el terreno en la mayor parte de las grandes ciudades españolas.

¿Cuál es su modelo de periodismo?

Creemos en el periodismo que nunca entró en crisis. Cuando lanzamos el periódico, en el 2012, era un momento muy difícil para la prensa en España y en todo el mundo. En España lo que estaba en crisis no era la manera de contar una noticia, la manera de comprobarla, ni de divulgar la información, sino cómo pagarles el sueldo a los periodistas que trabajaban y cómo hacerlo sin que eso pusiese en riesgo su independencia. Ahora reivindicamos el periodismo de contrapoder, que vigila los poderes políticos y económicos para que no abusen y para combatir la impunidad. (Le puede interesar: Editor de El Espectador Premio Gabo 2016).

¿Cómo logra un periodista crear un modelo de negocio sostenible?

Cuando lanzamos eldiario.es y me convertí en su director, consejero delegado y editor lo hice a mi pesar. Siempre he querido ser exclusivamente periodista, pero en 2012 me di cuenta de que la mejor manera de serlo con independencia ymáxima libertad era juntarme con otros periodistas y ser dueños de nuestra propia redacción.

¿Cómo consiguen socios?

Tenemos ya casi 33.000 socios y socias que pagan todos los meses por un periódico que podrían leer gratis. Es un apoyo muy importante, sobre todo porque la contraprestación que les damos es muy pequeña: les enviamos una revista trimestral en papel, pueden leer eldiario.es sin publicidad, tienen el adelanto para socios —noticias que pueden leer antes que el resto de los lectores—; pero al final el periódico que consumen es igual al que leen los que no pagan. Esos lectores han entendido que gracias a ellos podemos ejercer un que se deba a todos, no solo a los que pagan, a todos, y que pueda resistir las presiones del poder y ser verdaderamente independiente.

¿Cuál es su consejo para los periodistas que están en ese plan?

La clave es pensar en el largo plazo, no caer en el cortoplacismo de audiencia fácil, de titulares fáciles, sino pensar en cuáles son las razones por las cuales el periodismo se convirtió en garante fundamental de la democracia y aparece protegido en la mayoría de las constituciones. No fue por hacer videos de gatitos, fue por fiscalizar el poder y ese es el periodismo por el que creo que muchos lectores en todo el mundo están dispuestos a pagar.

¿Por qué se centran en relaciones entre poder, dinero y justicia?

El periodismo es muchas cosas, pero una de las fundamentales es publicar lo que alguien con poder no quiere que se publique. Es, dentro de los muchos focos que tenemos, el que más agradecen nuestros lectores, porque es el tipo de historias que otros medios con menos independencia tienen más problemas para publicar.

El consejo rector de la FNPI destaca su “gran talento como periodista en todos los soportes”. ¿Cómo lo hace?

He tenido una trayectoria profesional un poco mestiza. Normalmente los periodistas de televisión no trabajan en prensa y viceversa, y en mi caso estuve muchos años en televisión y muchos años en prensa escrita y digital, y me di cuenta de que lo difícil era contar historias, no tanto el formato. Ese mundo ha cambiando mucho: ahora la tecnología permite que los sistemas de edición sean más accesibles, con lo cual las barreras que existían entre la prensa escrita, la radio y la televisión ahora están derruidas.

También es escritor. ¿Cómo combina lo literario y las noticias?

Cuando era pequeño quería ser solo dos cosas: periodista y escritor. Y como escritor he hecho algunos pinitos, probablemente en algún momento cuando me retire me dedique a escribir, que me encanta, y es algo que durante un tiempo también ha sido una liberación. El periodismo se basa en la realidad, solo en la realidad; no existe el periodismo de ficción y por esa razón a veces el entretenimiento de un periodista es inventarse cosas, cosas que desde luego en su oficio nunca debería hacer.

¿Cómo define su personalidad?

La gente que me conoce dice que soy bastante intenso trabajando, que trabajo muchas horas, que dedico mucho tiempo a las cosas que me gustan, lo que no saben es que solo sé trabajar mucho en aquellas cosas que me gustan y afortunadamente tengo el trabajo que más me gusta en el mundo, aquel que me permite satisfacer mi curiosidad. Para mí una de las definiciones cortas del periodismo es que consiste en ser curioso y luego contarle a la gente lo que has aprendido en el camino, ser inquieto a la hora de acercarte a un tema, a la realidad y hacerte las preguntas que haría un lector normal, un ciudadano común, e intentar después explicárselas y responderlas. Me siento privilegiado por encontrar una profesión, un oficio, que se ajusta a mis virtudes y a mis defectos.

¿Qué les dice a los periodistas que creen que no pueden hacer trabajos simultáneos en diferentes soportes?

Cada vez vamos a ser más especialistas en algo, que puede ser amplio o concreto: los tribunales o la investigación policial o el tema político, pero tenemos que ser capaces de contarlo en varios soportes y no es tan complicado; antes lo era. Había unas barreras muy altas entre la prensa, la fotografía, el montaje en video, la radio, y ahora lo difícil es tener algo que contar, no cómo contarlo. (Más información en: (https://premioggm.org/eventos/)