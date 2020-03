“Pasarla bien” y “Cabrona” son sus anteriores sencillos

Orel Elhadad: una reguetonera de Israel en Latinoamérica

Redacción un chat con...

¿Cuál fue su primer contacto con la música latina, especialmente con el reguetón?

Desde muy pequeña fui cautivada por la cultura latina. Todo comenzó con Pasión de gavilanes, esa novela llegó a Israel y aún recuerdo a las tres mujeres encima de los caballos y, especialmente, las canciones, pero no entendía qué significaban, pero sentía una conexión que no podía explicar. Después escuché Gasolina y me generó todo tipo de sentimientos. Al llegar a México comprendí todo.

Tiene un buen dominio del español. ¿Cómo lo aprendió?

Nunca estudié español, todo lo que sé lo aprendí por medio de las novelas que llegaban a mi país y también por la música. Sé que todavía escribo mal y en algunas ocasiones lo haga al hablar, pero sigo aprendiendo. En mi primer contrato recuerdo que me senté y traduje línea por línea en Google Traductor, me tomó casi 8 horas, y aprendí a leer. Hoy sé leerlos, pero me tocó aprender de esta manera. También compré el libro de El monje que vendió su Ferrari en hebreo y español para entender mejor.

Usted llegó a México y se dedicó al mundo de los negocios. ¿Cuándo decidió renunciar a esto para dedicarse a la música?

Siempre he tenido una conexión con la música, en mi familia todos cantan, pero no de manera profesional. Me lancé hasta que entendí que nada me iba a hacer más feliz que la música. Llegué a un punto en la vida donde logré todo lo que quise hasta ese momento, pero no estaba bien. Cuando no estás feliz, no hay nada que te llena y logras éxitos, entiendes que no estás en el camino correcto, prefiero no ser exitosa, estar sin un solo peso, pero hacer lo que me gusta, que es cantar.

¿Cuáles fueron las consecuencias de su decisión?

En un año la música me quitó todo lo que logré a tan corta edad, mis negocios, mis ahorros, me dejó sin un peso. Esa fue la prueba que me hizo la vida, lo que me hizo cuestionar: “Vamos a ver qué tanto quieres estas cosas, te vamos a quitar todo, ¿y aun así quieres seguir en esto?”. La verdad es que sí. Fueron muchísimos cambios en estos años, pero estoy feliz y no me arrepiento.

¿Cuál es la principal diferencia entre la música latina y la de Oriente Medio?

La latinoamericana es muchísimo más sexy y alegre, o sea, la música de mi país también lo es, pero no me provoca ningún sentimiento y aún no logro entender la razón. En mi teléfono solo tengo una canción en hebreo, y eso es porque habla de la buena vibra. Además, siempre escribo en español, solo he escrito una canción en mi idioma. Estoy orgullosa de ser judía, siempre lo digo, pero en el tema de la música no me nace, y esto es algo que te nace del corazón, si no, no puedes hacerlo.

En Israel el género urbano cada día coge más posicionamiento. ¿Cree que si regresa a su país será bien recibida?

El género urbano está creciendo a un ritmo impresionante. La gente lo consume muchísimo, lo cantan y lo bailan así no sepan qué significan las canciones. Uno de mis sueños es hacer un concierto en mi país y que todos canten mis canciones. En Israel ya hay personas que conocen mi carrera.

Pese a que no canta en hebreo, ¿sus videos musicales siempre tienen un toque de sus raíces de Oriente Medio.

Eso sí, porque me gustaría mostrar quién soy. No me gusta la gente que intenta ser como alguien más, por eso decidí hacer música y traer a Orel tal cual es, con todo lo que tiene. Somos muchísimos colores, hoy te puedo ser esta chica y mañana otra y eso no cambia quién soy. Nunca escondo mi lado hebreo, porque es de donde vengo. Cuando las personas me dicen que cante en hebreo lo hago, pero soy consciente de que mi público es el latino.

Su primera canción, “Pasarla bien”, junto con el argentino Daniel Trovatelli, fue un éxito, pero con “Cabrona”, el siguiente tema, no sucedió esto. ¿Qué pasó?

Esta es mi canción favorita a pesar de todo. Es la historia de mi vida, escribí la letra en hebreo y luego la pasé al español. Sabía que iba a provocar ruido, porque estoy en un país que está luchando contra el machismo. Estoy segura de que les va a gustar a las mujeres, porque se van a identificar, pero no la pude promocionar porque me cerraron las puertas en todos lados, y no entiendo por qué, si cuando llegué a México la primera palabra con la que me recibieron fue con “Viva cabrones”.

¿Cómo nació la colaboración con Arcángel, uno de los máximos referentes del reguetón, para lanzar “Sin comentarios”?

Todo nació por la ayuda de un amigo en México. Él me dijo que yo tenía mucho talento y que nunca había visto a alguien en la industria con tanto potencial, y cuando se dio la oportunidad él me llamó. La verdad es que tenía miedo de no hacerlo bien, porque estaba con una figura de ese tamaño, pero nos fue bien. Una parte de la canción es mía y la otra fue escrita por él.

¿Cuál es el trasfondo de la canción?

La escribí cuando entendí que tuve un error con Cabrona y mostré una sola parte de Orel. Es para decirle al público que este es mi otro lado, y le puse ese nombre porque no quiero comentarios por todo lo que pasó.