Se emite por el canal E! Latinoamérica

Patricia Zavala, cupido en televisión

El Espectador

¿Cómo es el beso perfecto?

Es el que no está practicado ni estudiado… el que se deja llevar. Lo que he aprendido con los concursantes de Kiss bang love, es que a todos los que tienen una estrategia, siempre les sale mal. En cambio, la persona que se atreve a sentir y a dejarse llevar por el momento, por lo general, da el beso perfecto.

¿Por qué apostar por la química en el amor?

Porque a la larga es lo que nos queda.

Entonces, ¿en qué momento se complementan la química y el sentimiento?

Como un ejemplo de lo que ha pasado en el programa, puedo decir que muchos de los concursantes que tienen un prototipo de persona, descubren que cuando besan a alguien que no se ajusta a ese gusto, lograron generar una conexión que, en el momento de quitar la venda, sorprende mucho. Aunque físicamente no es lo que hubiera llamado la atención, hizo sentir una gran conexión. La química, por naturaleza, hizo sentir un afecto por la persona: y creo que se transforma en afecto en el momento en que creamos empatía.

¿Qué la enamora?

La personalidad. Me encanta una persona que me haga reír, que me estimule mentalmente. Se podría decir que soy sapiosexual (persona que siente atracción por la inteligencia).

Las redes sociales han cambiado la forma de relacionarnos. ¿Cree que “Kiss bang love” propine una nueva forma de relación sentimental?

Sí. Creo que con tanto filtro y tantas aplicaciones es casi una mentira lo que vemos en las redes sociales. Nadie no tiene poros, nadie es así de perfecto. Ante tantos retoques digitales, me gusta que algo se base sólo en la química, que puedas cerrar los ojos y confiar en eso.

¿Los amores nacidos en el programa son diferentes a los que se dan en otros contextos?

Es otra manera de amar. Si yo te digo “ese es el amor de tu vida” y tú no lo conoces, vas a sentir una cosa rara, vas a sentir intriga y el tiempo dirá si lo fue o no. En el programa es la química la que guía, y cada concursante decide si hace caso o no.

¿Cuáles son las nacionalidades más apasionadas?

Kiss bang love es un formato que se hace en Estados Unidos, Australia y Alemania. En la adaptación latinoamericana la concursante besa a ocho participantes, en los otros países besan a 12. El hombre latino es más coqueto, pero es más comedido y respetuoso. El alemán no es tan coqueto, pero va al grano.

Patricia Zavala exhibe sensualidad y química en sus redes sociales…

Yo no quiero inspirar, más bien empoderar, aceptarte tal cual. Todo puede ir de la mano: puedes ser una mujer sexy, inteligente, trabajadora. Pienso que no hay que limitar absolutamente nada.

Recientemente participó en el video “Sobredosis”, de Romeo Santos y Ozuna, el cual fue eliminado de YouTube por su contenido sexual explícito. ¿En qué quedó esa polémica?

Yo creo que el contenido de la letra eriza tanto la piel que te hace sentir algo desde el momento en que empiezan a cantar. Creo que esa canción está muy bien lograda y Romeo logró superarse con este video.

Han pasado casi 10 años desde su experiencia en Miss Venezuela. ¿Cómo recuerda esa experiencia?

Para mí, Miss Venezuela fue un campamento que me enseñó a maquillarme, a hacer ejercicio, a cuidarme. Antes del concurso no estaba tan pendiente del aspecto físico y trabajaba detrás de cámaras. Eso fue un entrenamiento, porque en Venezuela, ser “miss” es muy importante –cosa que tiene que cambiar, no puede ser sólo eso–. Una de las cosas que más me enorgullecen es que allí no hice absolutamente nada, yo fui “Miss Amistad” y “Miss Personalidad” por elección de mis compañeras, pero como ícono de belleza no llegué a ningún lado. Me llena mucho saber que como periodista sí, y me satisface más inspirar a colegas que a una miss.

¿Qué piensa sobre la polémica que rodea a Miss Venezuela?

Me sorprende muchísimo todo lo que está pasando, pero no es fácil, porque el ambiente se presta. Estoy de acuerdo en que si algo está sucediendo o algo sucedió, debe darse a conocer. Yo no era una nené cuando entré al concurso, estaba más que clara, había estudiado más de la mitad de la carrera de comunicación social y sabía perfectamente dónde estaba parada, así que puedo decir desde mi experiencia que no vi nada particular. Más bien Osmel Sousa (el director hasta hace poco del certamen) fue un amigo, y todavía lo es.

¿Cuál es su opinión frente a los movimientos globales contra el acoso?

Me parece chévere, porque antes las mujeres no hablaban cuando habían sido víctimas de algún tipo de abuso físico o mental, porque les daba miedo. Ahora va a suceder lo contrario, los hombres no la van a acosar por miedo. Es un buen momento para que el miedo se voltee.