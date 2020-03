Docente de periodismo en la Universidad del Norte

Patrizia Castillo, una artista Caribe con tinte universal

Redacción un chat con...

¿Ha sido Cartagena musa de inspiración al momento de escribir?

No ha sido como tal una inspiración. Viví buena parte de mi infancia y hubo cosas que me marcaron mucho, y es algo de lo que no me puedo desprender. La voz de una escritora del Caribe se siente en mis textos. Todo lo que hago de alguna manera está influido por mis raíces.

¿Cuándo encontró el gusto por las letras y, en especial, por contar historias de ficción?

Nos podemos remitir a mi infancia. Digo que escribo desde que aprendí a hacerlo. Siempre tuve una urgencia por contar historias. Cuando era niña hacía cartoons ilustrados porque también pintaba. Eso lo fui dejando y me sumergí en la literatura. Escribir poemas y cuentos, eso nunca me abandonó.

Entre el periodismo y la literatura, ¿cuál considera su pasión?

Siempre he tratado de darle a mis textos de ficción el rigor que implica escribir periodismo. Todos mis textos, independiente de cualquier género, me gusta investigarlos y conocer a fondo sobre el tema.

¿Cómo combina el ser periodista, escritora y conferencista?

Ser escritora y periodista me permite acceder a mucha información, es un aprendizaje constante que quiero compartir con el mundo, porque lo identifico con mi propósito y misión de vida. El conocimiento es algo que debe estar en movimiento permanente, no debe ser exclusivo de unas élites, debe estar al alcance de todos. Con mis charlas y conferencias replico información y, de alguna manera, contribuyo a transformar nuestra realidad.

¿Qué es lo más complejo de ser escritor independiente en Colombia?

En este país es complejo ser escritor. He vivido la experiencia de publicar con una editorial y de manera independiente. Cada una tiene sus pros y sus contras. He disfrutado más la de autopublicarme, pues ha sido más rentable desde el punto de vista económico. Pero al momento de buscar reconocimiento internacional es necesario acudir a quienes manejan el mercado editorial.

¿Es difícil publicar una obra?

En Colombia es difícil para cualquier artista salir adelante, independientemente de la disciplina. Siempre vemos gente talentosa que canta, escribe o dibuja; están en total anonimato por falta de oportunidades.

Ahora hablemos de sus obras. ¿En qué se parecen “Lo que aprendí del sexo después de sentarme a llorar” y “Manual para amarte como nadie lo había hecho jamás”?

En que son muy honestas y abordan la perspectiva de una mujer común que plasma en ellas su visión de la vida. Lo que aprendí del sexo trata de desmitificar muchas cosas sobre la sexualidad femenina y Manual para amarte busca desvirtuar muchos paradigmas sobre lo que es la felicidad. En ellas está mi espíritu que es un poco transgresor y juguetón.

¿Cómo nace “Manual para amarte como nadie lo había hecho jamás”?

Nunca pensé escribir un libro de transformación personal, pero sale este manual producto de mi propia transformación. Este es un libro que invita al lector a comenzar un camino de autoconocimiento y amor propio.

¿En qué se diferencia este libro de los que ya hay sobre transformación y motivación en el mercado editorial?

Algo en lo que siempre estuve pensando cuando escribí este libro es que la gente siempre quiere saber el cómo conseguir la felicidad, y que cuando tú no se lo das el lector termina muy frustrado. Así que en mi obra traté de plasmar esta respuesta.

Muchos llaman utopía creer que la felicidad se alcanza. A raíz de su experiencia escribiendo el libro, ¿qué le diría a esas personas?

Hay que partir de algo básico, como aprender a identificar y reconocer ¿qué es la felicidad? Cuando la gente dice que la felicidad no existe es porque la han buscado como un estado permanente de euforia, y eso no es. La felicidad es un estado de bienestar duradero.