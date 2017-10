Paulina Vega, la reina que conquistó la televisión

¿Qué tanto ha cambiado “A otro nivel” entre la primera y la segunda temporada?

Hay más dinero en juego, más de $750 millones a lo largo del programa. Las personas pueden tener un beneficio monetario. Desde el primer capítulo la gente ya estaba ganando 10, 20 o 50 millones. Además, hay nuevos géneros que no teníamos en la edición anterior, como lírico y popular, no tanto reguetón o vallenato, como la gente esperaría.

¿Con qué frase la convencieron para decir sí a la segunda temporada?

Me llamó muchísimo la atención que es un formato totalmente colombiano. Hay personas que me decían que tenía que irme a trabajar a otro país, pero me parece fundamental apoyar las cosas que se hacen acá, más los proyectos buenos. Este es un programa que inventó Caracol al que le ha ido superbién. Es más, ya lo vendieron a otros países. Es divertido, apoya el talento colombiano. Te hace cantar, bailar y relajarte.

Entonces, ¿le gustaría seguir con proyectos en Colombia?

Total. Siempre me encantará trabajar acá, porque desde que gané Señorita Colombia tuve que alejarme, y con el Miss Universo aún más, entonces me encanta estar en mi país, trabajando con gente colombiana.

No fue casualidad que participara en un reinado. También tiene una familiar que estuvo en uno.

Mi abuela de parte de mamá, Elvira Castillo, fue señorita Atlántico; quedó de tercera princesa. Aún tenemos la corona rondando por su casa y la de mi mamá. Fue una experiencia similar en algunos aspectos. Fue hace seis décadas. Ella participó cuando tenía 17 años.

¿Qué descubrió de usted en los reinados?

Todo. Creo que no sabía nada de mí antes de los reinados, llevaba un semestre de universidad y era una niña. Ni siquiera estaba segura de si quería estudiar administración o qué hacer con mi vida. El reinado me ha dado todo lo que sé y lo que siento hasta ahora.

¿Qué fue lo más difícil de representar a Colombia en Miss Universo?

Lo más difícil es la presión. Todo el mundo espera algo de ti, pero al mismo tiempo están quienes no te apoyan, personas que se burlan o un grupo que te exige demasiado. Hay diferentes clases y ángulos de presión en el país. Es algo muy similar a como cuando quieres hacer algo con tu vida, le preguntas a toda tu familia y amigos cómo lograrlo, y ellos te dan opiniones diferentes que llegan a confundirte.

¿Cuál es su consejo para Laura González, actual señorita Colombia?

Que se enfoque en ella, no en los millones de personas que le dan opiniones, porque, por más que quieran ayudarle, uno se vuelve loco. Todo mundo piensa distinto. Que lo disfrute y que sepa que tiene algo diferente que brindar.

¿De quiénes se ha alejado debido a sus triunfos?

De todo el mundo: mi familia, mi novio y mis amigos. Se me acabó mi vida personal, me tuve que desentender de ir a fiestas y cumpleaños.

¿Cuál ha sido la recompensa de su carrera?

Todo lo que he aprendido de mí, el país, el mundo y el trabajo. Descubrí lo que quiero hacer y lo que sueño. La percepción te cambia drásticamente. Mientras más aprendes más te das cuenta de qué quieres y qué no.