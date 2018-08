Participó, en el concurso “A Otro Nivel”

Samuel Pérez, en equilibrio vallenato

El Espectador

Su más reciente canción es “Tú eres”. ¿Por qué la escogió como sencillo?

Se trata de una coautoría entre Andrés Castro, Gianco Gómez y Samuel Pérez. La canción la grabamos entre Colombia y Estados Unidos. El segmento que hicimos en el país estuvo a cargo de Carlos Huertas, en Barranquilla, y el resto se realizó en Miami y se mezcló allá mismo.

¿Cómo nació “Tú eres”?

Cuando me senté con el grupo de trabajo, yo les decía que estaba buscando algo que estuviera sintonizado con lo que yo era como artista, porque de lo contrario yo no me podría conectar con el tema. Lo segundo que pedí es que se tratara de un mensaje positivo que pudiera ser dedicado a cualquier persona.

¿Qué rodeó la composición de este tema?

Es un concepto netamente amoroso. Incluso creo que el desamor es un componente vital del sentimiento amoroso. Para mí, Tú eres es una especie de montaña rusa porque está llena de matices. Yo quería un contraste en la letra y en el ritmo de la canción.

En su propuesta también hay temas vinculados con el género urbano. ¿Hay que incluir este tipo de contenidos para sonar en la actualidad?

No hay que encasillarse en el tema urbano, que sí está muy fuerte en la actualidad. Lo que creo es que no hay que despegarse de lo que uno siente realmente, pero sin desconocer lo que se escucha en la calle y lo que transmiten las emisoras.

¿A cuál generación vallenata pertenece Samuel Pérez?

Yo no puedo ser desagradecido con lo que me han impartido ni con mis raíces. Por eso hice parte de la agrupación Los Niños del Vallenato y por eso tengo la esencia del género tan incorporada. Ahora estamos viviendo un nuevo momento en el vallenato y yo hago parte de eso. Yo quiero generar fusiones, pero sigo muy arraigado al respeto por el folclor.

Usted se formó en la escuela del “Turco” Gil. ¿Cómo recuerda esas épocas?

Yo empecé mi recorrido musical en la escuela del Turco Gil. Yo me fui a vivir de Barranquilla a Valledupar por temas económicos de mis padres y con ese entorno era imposible no impregnarse con eso. Yo antes no cantaba, solo tocaba guitarra, y así pasé varios años del bachillerato. Luego esa afición se transformó en mi medio de trabajo, porque me salían contratos para cantar en matrimonios, cumpleaños y demás. Con el Turco Gil me enamoré del vallenato.

¿Qué le dicen los puristas del vallenato sobre su música?

Las letras han cambiado y las historias también. Ahora la inspiración llega por otras vías y eso toca entenderlo. A mí me gusta estar en equilibrio entre lo nuevo y lo tradicional.

Usted participó en “A Otro Nivel”. ¿Por qué decidió incursionar en un concurso musical?

Estuve en dos oportunidades. En la primera temporada concursé y llegué hasta ser finalista. En la segunda etapa me invitaron a una jornada especial de fusiones. El programa significa un antes y un después en mi vida. Fue muy sorpresivo para mí haber clasificado.

¿A qué artistas vallenatos escucha?

Me gusta mucho escuchar las canciones de Leandro Díaz y de Gustavo Gutiérrez. Lo que pasa conmigo es que soy mucho más de compositores que de cantantes. El autor es el responsable de generar y transmitir emociones.

¿Qué viene después de la canción “Tú eres”?

En este momento estoy seleccionando dos sencillos más para, un poco después, grabar un trabajo discográfico completo.