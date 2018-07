...Hace parte del equipo del programa “Kallejeando”

Shirly Gómez: “ya no soy la protagonista”

El Espectador

¿Por qué considera usted que es importante el entretenimiento en un medio periodístico?

Respondo por lo que pasa en la emisora La Kalle, que creo que está rompiendo con esquemas y formatos. En el programa nos gusta dar las noticias sobre todos los personajes, pero lo que hacemos es acercar mucho más al público a las celebridades. No perdemos la seriedad nunca al dar la información, pero le ponemos un toque de humor. Creo que la gente que nos ve y nos escucha siente nuestra manera de hacer entretenimiento.

¿Cómo ha cambiado la noción de entretenimiento en los medios?

Me parece que muchos medios han evolucionado en ese tema periodístico y, por lo general, se trata de generar algo de humor en algún momento de la noticia. Noticias con drama tenemos todos los días, pero darle la pausa al humor ha hecho que los formatos logren diferenciarse. Incluso el tema de las recientes elecciones se manejó con humor y se están arriesgando mucho, de ahí que los memes sean tan importantes.

¿Cuándo cree usted que se empezó a repensar el entretenimiento en los medios tradicionales?

Cuando nos dimos cuenta de que había que refrescar al oyente y al televidente. La gente se estaba aburriendo con los contenidos que estaban ofreciendo los medios tradicionales y empezó a migrar a las nuevas tecnologías, porque a las generaciones actuales no les interesaba ser buenos televidentes. Lo que pasó con el entretenimiento fue que se transformó la manera de contar las noticias. Eso fue lo que detectamos en el programa Kallejeando y de ahí que se constituyó el equipo que tenemos en las mañanas.

Además de dar noticias, usted, por su misma actividad, ha sido el origen de la noticia, ¿cómo se siente siendo protagonista de la información?

Me pasó que de ser la entrevistada ahora soy yo la que entrevisto. Estudié Comunicación Social y por cosas de la vida terminé enfocada en la actuación. Creo que ahora tengo una oportunidad inmensa para desarrollarme como profesional y he aprendido que yo nunca puedo ser más importante que la información que estoy contando. Ahora no soy la protagonista.

¿Cómo la convencen para integrar el equipo de “Kallejeando”?

Yo estaba muy enfocada en la actuación y en un momento en el que estaba sin trabajo me llamaron para hacer un casting en una emisora. No estaba tan segura de asistir a esa prueba, aunque siempre quería hacer alguna producción con Caracol Televisión, pero nunca salía nada para mí. Yo pedí que me enviaran un libreto y me dijeron que solo era un registro. Después me invitaron a estar en un programa de 6:00 a 10:00 de la mañana y me sentí en lo mío, así que acepté de una y estoy feliz.

¿Le gusta la sensación de “estar al aire”?

Todavía me pongo muy nerviosa y hasta tartamudeo. Siento que estar al aire es un compromiso muy grande, entonces toca tener cuidado.

¿Cómo construye su credibilidad?

Soy nueva en estos medios, pero aspiro y espero poder ganarme la credibilidad de todos los oyentes, en general. Antes no veía noticias, ahora me la paso muy informada sobre todo el acontecer mundial.