Empezó explorando ritmos colombianos

Silva escribe su futuro con canciones

El Espectador

¿Qué hay detrás de la historia de “Si tú supieras”?

Esta canción es muy especial para mí, porque fue la primera que me gustó completamente. Antes de Si tú supieras yo llevaba un camino de prueba y error, en el que mi mamá me decía: “Sí, suena chévere, pero puedes hacer algo mejor”, pero esta llenó las expectativas de todos los que me rodean. Se la escribí a una chica cuando estaba en el colegio, quería expresarle con música lo que mi corazón sentía por ella. Decidí grabarla, porque fue la primera que escribí.

¿Cuál fue la primera idea que tuvo para empezar a escribir la canción?

Recuerdo que ese día estaba solo en mi casa y tenía que colgar la ropa, porque si no lo hacía mi mamá me iba a regañar, y cuando lo estaba haciendo me llegó a la mente la melodía, fui por mi guitarra y todo fluyó.

¿La canción desde el principio tuvo ese ritmo funk o fue algo que agregaron en producción?

El funk es un género que ha influido mucho en mi vida desde que empecé a escuchar blues y jazz. En mi investigación encontré que el funk nace de esta revolución contra el racismo, y me enamoré de esas guitarras dulces. Casi toda la música que hice al principio era inspirada por el funk, y visualicé este sencillo con ese ritmo desde el momento en el que la escribí, pero también, de cierta forma, la música colombiana influyó mucho, porque la melodía se parece mucho a una cumbia.

¿Esta es la primera canción que escribe?

No, había escrito otras, pero esta fue la canción que me dijo: “Por aquí es, esta es la manera en la que debes seguir escribiendo”, y después de escribirla, llegaron otra cantidad de canciones que hicieron que componer se convirtiera en una pasión. Ahora tengo entre cincuenta y sesenta canciones escritas.

Empezó su carrera haciendo “covers” de varios artistas, ¿de quiénes los hacía?

Yo empecé mi carrera en la música colombiana, cantaba cumbias, joropos... a los nueve años comencé a explorar el mundo de la música popular y cantaba canciones de Vicente Fernández y Javier Solís, entre otros. Por esa época conocí a mi papá y decidí recibirlo con una serenata, después de eso seguí incursionando en otros géneros y empecé a hacer covers de Guns N’ Roses, me interesé mucho por la música anglo y por artistas colombianos como Juanes, que para mí es una inspiración y un referente importante. Todavía hago covers de vez en cuando.

¿Por qué llegó a la música?

La conexión que creé con mi papá a través de la música, en el momento en que lo conocí, para mí fue algo maravilloso y fue una experiencia que me llevó a seguir experimentando, y se volvió mucho más fuerte cuando escribí mi primera canción.

¿Ha tenido formación académica en la música?

Sí, he pasado por cursos pequeños, clases de técnica... pero cuando llegué a once, mis papás me dijeron que si quería dedicarme a la música, debía demostrarles que podía estar en la universidad y responder por todo. Así lo hice, luego decidí dedicarme a este proyecto y ahora estoy con profesores privados.

¿Hay algún músico en su familia?

Mi papá, él estudió música en el Conservatorio de Manizales, tengo un tío que es serenatero, mi mamá tocó saxofón cuando estaba en el colegio, así que creo que heredé un poco de ese talento.

¿Cómo ha recibido la gente “Si tú supieras”?

Ha sido una experiencia muy bonita el recibir tan buenos comentarios, porque uno siempre espera que le digan lo peor, pero no he recibido un mal comentario; sin sonar arrogante, la gente ha respondido con mucho amor a esta canción. Un chico de México me escribió que le había dedicado la canción a una chica y se volvieron pareja... son experiencias muy bonitas que me confirman que esa es la razón por la que hago esto.

¿Cuáles son sus retos ahora?

Musicalmente, avanzar mucho... sigo creciendo y leyendo todos los días con mi banda, porque además vivo con ellos, y nos encanta el show en vivo, así que ensayamos cinco días a la semana, tratamos de innovar, crear, estudiar. Quiero volverme mucho más profesional en lo que hago y tener un concepto más claro de lo que es la música, porque es un universo gigante con un camino muy largo por recorrer. Queremos conquistar también Estados Unidos, tenemos un show en Las Vegas, ese es un gran reto que tenemos.