Simón Savi: “Esta canción fue el anzuelo perfecto”

¿Por qué escogió “Se nota” para comenzar su historia musical?

Hice esta canción junto a otras dos, entre esas la que está por salir, que más adelante hablaré de eso. Escogí Se nota porque era la más pegajosa, la más alegre... Sentí que era una canción que podía darme visibilidad más fácil que las otras, porque tienen elementos más arriesgados, en cambio esta era el anzuelo perfecto.

En este sencillo es clara la iniciativa hacia los sonidos urbanos, ¿las otras dos canciones tenían ese componente también?

Así es, las tres canciones son del género urbano.

Cuando tuvo sobre la mesa las tres canciones, ¿en qué etapa estaba cada una?

Fui a Medellín a producir con Icon Music, que son un grupo de productores muy reconocidos. Llegué allá con varias ideas, pero al mismo tiempo muy crudo, porque hasta ahora estaba empezando mi carrera musical. Ellos me propusieron hacer un trabajo que fuera muy de la mano con su experiencia y su conocimiento, complementándolo con lo que a mí me gustaba y con lo que yo quería transmitir. Las tres canciones surgen de un trabajo de una semana en el estudio.

¿Por qué llegó a la productora Icon?

Yo no conocía bien el medio, era un chico que soñaba con ser artista, pero soñar no es lo mismo que vivir una realidad, y cuando uno tiene eso, es muy complicado saber por dónde empezar. Averigüé qué productores había en Colombia, que fueran buenos y que yo sentía que me podían asegurar música que me iba a gustar. Tuve la oportunidad de conocer a los chicos de Icon en Bogotá y trabajar con ellos, y sentí muy buena vibra, en ese momento dije: “Quiero trabajar con ellos”.

¿Qué tanto cambió la canción desde su primera idea hasta lo que ya vemos en el video y escuchamos en la interpretación?

Lo que más cambió fue la música en sí; antes la pista era bastante diferente, un poco más acústica, tenía guitarras y los sonidos no eran tan electrónicos.

¿Cuándo escribió “Se nota” y cómo fue el proceso creativo?

El sencillo surgió en esa semana que estuve trabajando con Icon en Medellín. Yo llevaba diez canciones, y ellos tenían mil propuestas... De lo que yo tenía se sacó un poco de cada una, todo fue nutriendo tres canciones en conjunto. Fue un proceso en el que se trabajaron tres sencillos casi que simultáneamente.

¿Cómo recibió la gente esta canción? ¿Qué comentarios recibió?

Tuvo muy buena acogida, afortunadamente. A mis amigos les gustó mucho, decían que era una canción muy fresca, que era chévere para bailar y muy pegajosa, eso fue lo que más me motivó a escogerla.

¿Cómo es su otro sencillo, “Propuesta”?

Este sencillo surgió también de ese trabajo arduo con Icon en Medellín, me gusta muchísimo y habla de una persona que está tratando de conquistar a una chica en una fiesta y le dice: “Dime si este es el día de mi suerte, ¿qué tal te suena?”. Es un poco más atrevida y coqueta, no tan romántica como Se nota.

¿Siente evolución entre “Se nota” y “Propuesta”?

Sí. A pesar de que las canciones se produjeron juntas, desde el momento en el que lancé Se nota hasta el lanzamiento de Propuesta ha pasado casi un año, en el que he tenido la oportunidad de replantearme muchos conceptos y crecer musicalmente. Más allá de que las canciones ya existen, el concepto visual cambió, la forma en la que yo me quiero mostrar como artista ha madurado un poco y se ha ido organizando de acuerdo con lo que quiero que la gente vea de mí como artista.

¿En qué momento decidió ser artista?

Siempre supe que era muy artístico: me gusta la pintura, cocinar, el cine, el diseño, siempre toqué guitarra y me gustaba cantar, pero lo hacía como un hobby. Hubo un momento en el que mi papá me llevó a un estudio de grabación por temas de trabajo, y me sentí como si un niño fuera por primera vez al zoológico, estaba absolutamente extasiado viendo todas las consolas y ni siquiera sabía qué eran. Ese día dije: “Quiero dedicarme a esto, quiero ser productor, artista y quiero cantar”.

Desde que llegó al género urbano, ¿qué tanto ha cambiado ahora que usted también lo hace?

Yo creo que ha cambiado muchísimo, porque cuando yo lo escuchaba a mis trece años, no era un género tan bien acogido como lo es hoy en día, ni tan aceptado. Gracias a esa aceptación progresiva que ha habido con el paso de los años, hay artistas que han venido enriqueciendo el género con sonidos más anglo, y lo han profesionalizado por decirlo así; siento que ha cogido mucho prestigio, se ha podido permear de sonidos que lo han puesto en un lugar más importante del que tenía antes.

¿Cómo se imagina su carrera en un futuro?

Como algo a muy largo plazo, yo me quiero morir haciendo música.