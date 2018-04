Su nueva canción es “Si tú no estás”

Stokoff, country pop al estilo colombiano

“Si tú no estás” es el tercer sencillo de su disco “Al natural”, ¿por qué seguir sacando discos en la actualidad?

Cuando se produce un disco completo y se hace la mezcla, el resultado que se obtiene es un sonido mucho más compacto. Yo escogí Si tú no estás porque es muy diferente a las dos anteriores: Quiero ser y Pensando en ti. Esa canción me gusta mucho y creo que también puede funcionar en la parte comercial.

En este momento su apuesta es por el sonido country, ¿por qué?

Tengo un patrocinador que es Taylor Guitars, que me proporciona los instrumentos para que yo los toque. Esa firma trabaja solamente con artistas norteamericanos y no con músicos latinos, y ese reto me llamaba la atención. Una vez me invitaron a tocar mi música a Estados Unidos y un productor me dijo: “me gusta cómo suena el country pop en español” y yo me quedé pensando “¿a qué horas me volví country?”.

Acaba de lanzar una canción, pero usted ya está trabajando en su quinto álbum, ¿cómo va ese proceso?

De lo que será mi quinto trabajo discográfico llevo siete canciones listas. Está muy claro que tendrá un sonido mucho más eléctrico que “Al natural”, porque en este nuevo proyecto me acompaña una banda completa con batería, guitarras eléctricas, banjo y teclados.

¿Existe en español una propuesta que aborde el country como usted quiere hacerlo?

Ellas no lo llaman de esa manera, pero sin duda hacen country pop y se llaman Ha*Ash. Nacieron en Estados Unidos, pero se criaron en México. Tal vez la forma de presentarlo no corresponde casi a este género específico. Hay intentos de tex mex que cantan en español, aunque esa propuesta es totalmente diferente. Yo no he escuchado a otra banda porque Morat y Monsieur Periné tienen banjo en su formato, pero hacen otro tipo de música.

Usted es colombiano y alemán, ¿esa condición binacional se refleja en su música?

Sin duda. Nací en Alemania, mi mamá es alemana y mi papá es del Quindío, así que yo escuchaba de niño música en inglés, por ella; y muchas manifestaciones de América Latina, gracias a él. Ambos tocaban guitarra y cantaban, pero a mí no me gustaba cantar ese estilo, sino que estaba involucrado con el rock de los Rolling Stones y Led Zeppelin. Creo que soy la mezcla rara de todo eso que escuchaba.

Usted se presentó en Viña del Mar, ¿cómo fue eso?

Fui a Viña del Mar por casualidades de la vida. Fue lo primero que hice en la música después de cantar en todos los bares de Bogotá. Mandé una canción y me invitaron a tocar en la Quinta Vergara y yo pensaba que era un paseo y me llevé a toda la familia. Estaba muy desconectado de la música latinoamericana y fue un momento muy extraño para mí.

¿Cómo se realizó la producción del disco “Al natural”

“Al natural” se hizo como un disco que no estaba planeado. Me tocó guardarlo durante un año porque todavía estábamos trabajando material del registro anterior. Con “Al natural” me siento muy contento del resultado, porque es hecho en vivo y nadie creería que está grabado totalmente en vivo en solo dos días.

¿Para usted qué es lo más importante que debe tener un artista?

Yo estoy en la música porque me gusta y creo que lo más importante que puede tener un artista es la identidad.

¿Cuáles proyectos tiene?

Estoy en este momento en la promoción de la canción Si tú no estás, aunque me tiene muy feliz el hecho de saber que voy a estar en Las Vegas haciendo parte de los Premios Billboard este 26 de abril. No estaré en la noche de premiación, pero quiero que suene bien. Hay otro aspecto que me tiene muy contento y es que cada día hay más gente que conoce mi música y eso es realmente gratificante. Lo que tengo que hacer ahora es seguir promoviendo el country pop, porque eso es lo que me corresponde.

¿El country pop va a sonar en un mundo caracterizado por el pop y el reguetón?

Así es. Yo creo que mi música cabe en cualquier lado. Puedo cantar en un concierto del género urbano y no desentono en un espectáculo dedicado al pop.