Tuti Vargas participó en Master Chef Celebrity

Tuti Vargas: “La piel no se cuida solo por vanidad, también por salud”

El Espectador

¿Cómo llega usted a ese proceso en el que se apropia de la importancia de cuidar su piel y su cuerpo?

En primer lugar, por temas familiares. Mi abuela y mi mamá se han cuidado mucho la piel y siempre me daban consejos desde que yo era muy pequeña, pero realmente nunca les hice mucho caso con el tema. Desde que cumplí los 17 años empecé a incluir rutinas para la piel en mi vida diaria y entendí algo muy importante que nunca puede faltar: desmaquillarse en la noche. Muchas veces llegamos cansadas y solo queremos llegar a dormir, pero tenemos que entender que dejar el maquillaje en la cara durante la noche es lo peor que podemos hacerle a nuestra piel, porque salen arrugas y acné, entre otras cosas.

¿Cuál es su rutina diaria para remover el maquillaje de su piel?

Son tres pasos: primero, obviamente, me desmaquillo, ya sea con pañitos o con agua micelar, y después me lavo la cara con abundante agua. En segundo lugar, me aplico un jabón que sea exclusivamente para el rostro, teniendo en cuenta el tipo de piel que tengo. Hay tres tipos de piel: seca, grasa y mixta. Después de aplicar el jabón, lo juago para que la piel quede libre de impurezas. Finalmente, hidrato mi cara con una crema especial, y así la piel está humectándose constantemente. En las mañanas, nosotras generalmente pensamos que al bañarnos ya nuestra piel va a estar limpia, pero no es así porque durante la noche sudamos y liberamos toxinas, así que no está de más aplicar el jabón especial para la cara nuevamente y, lo más importante, utilizar bloqueador.

¿Cómo saber qué tipo de piel tiene uno?

Bueno, en primer lugar, si tienes piel seca, sales por la mañana de la ducha y sientes la cara acartonada. Yo siento eso, si no me aplico crema después de salir del baño, inmediatamente siento la piel cuarteada. En el caso de la piel grasa, tiene más tendencia a tener granos y ser brillante. Y la piel mixta, es cuando tienes la zona T de la cara, que es la frente, la nariz y la quijada, grasa, mientras que la parte de los cachetes y el cuello es seca. Con esos tips aprendemos a identificar qué tipo de piel tenemos.

¿Qué procedimientos recomienda para el cuidado de la piel?

Yo siempre le aconsejo a la gente que vaya al dermatólogo, así sea una vez al mes, porque la piel va acumulando ciertas cosas que solo con la limpieza por las noches no van a desaparecer. Hay mascarillas naturales, por ejemplo, el aloe vera, la manzanilla, el aceite de coco… que hidratan la piel y ayudan a que se recupere. Hay uno que es poco común y es el hielo, siempre lo recomiendo porque en las mañanas nos levantamos inflamadas, pues retenemos líquidos o consumimos mucho sodio… Lo que hay que hacer es pasar el cubo de hielo por toda la cara rápidamente, y eso te desinflama, cierra los poros y evita el acné.

Pero hay mujeres que no tienen los recursos para invertir en cremas costosas ni en dermatólogos…

Claro, no es necesario utilizar la crema más cara para cuidar la piel. Hay otro tipo de métodos mucho más artesanales y económicos que también funcionan. Yo en lo único que sí aconsejo hacer una buena inversión, y no por belleza sino por salud, es en el protector solar. El aceite de coco, por ejemplo, es buenísimo para retirar el maquillaje, pero se lo recomendaría a personas con piel seca. La miel es un antioxidante que también funciona muy bien, así como el limón o el azúcar con yogur natural; ese tipo de productos también funcionan para tener una piel saludable.

¿Qué papel considera usted que toma la alimentación en el cuidado de la piel?

La alimentación es fundamental. Yo pienso que todo viene de adentro hacia afuera, y si tú no te alimentas bien, no duermes bien, si no tomas agua… todo eso se va a notar en el aspecto físico. Es importantísimo consumir agua; a mí en lo personal no me gusta tanto, pero lo que hago es ponerle un poquito de limón o cáscaras de mandarina para que sepa a algo. Yo cuando tomo agua me siento diferente, no me canso tanto, no me duele la cabeza, porque el cuerpo realmente está hidratado y eso se siente. Obviamente el consumo de frutas y verduras es importante, y está bien darse uno que otro gusto, pero siempre tiene que haber un equilibrio.

Entre las frutas y verduras, ¿cuáles son sus preferidas?

La manzana verde, completamente. Es antioxidante, te da casi cuatro veces más energía que un dulce, te hace sentir lleno. Hay algo que la gente debería entender, y es que uno no se cuida la piel solo por vanidad, hay algo mucho más allá, y es la salud.