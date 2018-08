Dice que ya tiene lista su próxima producción discográfica

“Un poquito” de Diego Torres

El Espectador

¿De dónde surgió la idea de su más reciente canción, “Un poquito”?

Yo estaba escribiendo algunas canciones y comenzó a aparecer esta idea con la frase “no está de moda enamorarse”. Desde ahí empecé a armarla, junto a mi compañero de producción, que es cubano, y pensé en cantarla con Carlos Vives, quien es muy buen amigo mío y tenemos mucha química. Además, a él le encantó la canción, que refleja un espíritu de este mundo actual, donde nos venden tanto la abundancia, pero uno puede ser feliz sólo con lo necesario.

¿Cómo se llevó a cabo la mezcla de estilos urbanos, latinos y electrónicos que se escuchan en el tema?

Llevo trabajando en eso ya un tiempo, sobre todo con Yadam, mi productor, con el que vengo haciendo mucha música nueva. Entre los dos venimos buscando los arreglos y ese balance que debe haber entre una guitarra acústica y una base electrónica, haciendo un ritmo con un poco de percusión, mezclando el reggae con música urbana.

¿Por qué Carlos Vives y usted tienen tanta química a la hora de trabajar?

Pues, la verdad, a él le gustó mucho la canción, y a raíz de eso me comenzó a dar ideas y empezamos un trabajo creativo que fue lindo. Lo que tiene Carlos y lo que aporta es que le da su toque a todo y tiene un muy buen sentido del humor. Además, esta es una canción en la que nos encontramos los dos a través de los ritmos y las distintas culturas de nuestros países.

Es interesante la propuesta porque ambos se salen de su zona de confort y se encuentran en un punto medio…

Sí, yo venía trabajando ese concepto de lo electrónico con los instrumentos y la música orgánica, y con Carlos Vives supimos tener ese balance para lograr una canción como Un poquito.

En la letra hay un contraste entre el humor y el orgullo. ¿Son estos los temas principales de la canción?

Sí, es el juego de la conquista, que es una etapa tan linda que no se debe perder en el amor, y también quisimos marcar la sátira y la picardía de que los dos estemos compitiendo por la misma mujer, pero en realidad lo más bonito y lo más importante fue poder jugar con el coqueteo, que daba para plantear situaciones simpáticas y graciosas.

Tanto usted como Carlos Vives tienen trayectoria en la actuación. ¿Eso les ayudó durante el video?

Claro. Los dos compartimos también el oficio de ser actores, por eso fluyeron bien las cosas. Teníamos siempre muchas ideas, tanto así que el director del video nos dijo: “Yo sólo los filmo, hagan ustedes lo que quieran”. Además Nathaly, la protagonista del video, también es actriz. Yo había trabajado en una serie con ella y eso hizo que todo fuera muy espontáneo y relajado.

¿Cree que para que este tema sea exitoso en términos comerciales debe incluir el género urbano?

Yo creo que, indudablemente, la gente quiere bailar, y eso está bien porque esa es la raíz de la música latinoamericana, pero el asunto es cómo, con qué ritmo, y cómo hacer sonar eso. Hoy lo urbano para mí es grande y muy amplio, son muy diversos los artistas y suenan diferente entre sí. Está bien que la música latina se renueve, que no se cierre a la fusión de ritmos, pero me parece que está en nuestra responsabilidad poder contribuir con la música en Latinoamérica y hacerlo bien.

¿El sonido de esta canción marca la propuesta que tiene para sus futuras canciones?

El disco es amplio y rítmico, pero eso no quiere decir que todas las canciones van a sonar igual, y seguramente la segunda canción que venga tendrá otro color, pero va a tener mi identidad, y esa es mi responsabilidad como artista. Hay baladas también, y lo que me gusta es el desafío de renovar el sonido, colaborar con otros colegas… Eso es lo que me gusta de sacar canción a canción como si fueran capítulos, porque cada uno cuenta una página de lo que tiene este disco.

En este momento tiene un compromiso con un “reality”. ¿Cómo es eso?

Sí, los participantes tienen historias de vida intensas con muchos temores a afrontar el escenario, a cantar, y también con historias de vida que no están resueltas, enfermedades difíciles, entre otras cosas. Estoy como director de este proyecto que se llama Talento Fox, junto a Wisin y Lali Espósito.

¿Piensa venir a Colombia a presentar su nuevo disco?

Espero que sea muy pronto. Está contemplado ir entre septiembre y octubre, y estoy empezando a trabajar en el diseño de la próxima gira, que será el año que viene. Tengo muchas ganas de volver a Colombia.