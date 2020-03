El espacio se emite en Telemundo Internacional

Vanessa Claudio, la novedad de “Suelta la sopa”

Redacción un chat con...

¿Qué expectativas tiene en esta etapa del programa “Suelta la sopa”, de Telemundo Internacional?

Tengo muchas expectativas, porque es un reto muy grande: es periodismo informativo, de espectáculo y siempre he estado en programas matutinos, en programas de moda; así que para mí es un reto importante. Ahora debo comprobarme que estoy hecha para eso, que tengo toda la madera, y pues todas las habilidades que he adquirido en México ponerlas práctica y, obviamente, integrarme al elenco.

¿Qué estilo quiere mostrar en este espacio?

Al ser uno un personaje distinto, rápidamente se convierte en un sello único. Ya saben que a mí me encanta la moda, pero quiero darle también un punto de vista desde las personas que hemos estado en el medio. De mí se han dicho muchas cosas y creo que estaré en esa posición dando un punto de vista diferente y no caer en lo que todo el mundo dice cuando se señala.

¿Cuáles son las novedades que tendrá “Suelta la sopa”?

Como novedades, puedo decir que nosotros vamos con la información del día a día, del mundo del espectáculo y lo que sucede en la semana. Tendrían que prender la televisión para enterarse de esas novedades que van saliendo en la agenda. Otra de las novedades es el tipo de interacción que tendré con mis compañeros. Yo aportaré la pasión, mi locura, y también voy a estar bien informada. Creo que estamos armando un buen “merequetengue”, como dirían en Puerto Rico (risas) y pues todos vamos a poner de nuestra parte.

Usted tiene una amplia experiencia en el mundo del entretenimiento. ¿Cómo aplicará ese conocimiento a su rol de presentadora?

Lo que yo puedo aportar es el punto de vista de aquellas personas que se identifican conmigo y también estaré hablando de aquellas cosas que se dicen, pero desde el punto de vista del artista, porque he estado ahí, conozco lo que rodea a ese ámbito y puedo contar lo que se siente.

¿Cómo fue el proceso de dejar México para radicarse en Miami?

El proceso no ha sido nada fácil. He vivido trece años en México y este país es mi casa: compré apartamento, me dio alas para enfrentarme a cualquier reto. No fue fácil, porque no tenía nada abonado, me tocó abarcar mercado y tocar puertas. Soy una peleadora y el cielo es el límite. Por fortuna, el proceso del casting fue muy rápido. Yo llegué de vacaciones el 11 de enero, el 12 estaba volviendo a viajar a Miami, presenté la prueba ante cámaras y me dijeron que ya había quedado. Me tocó ponerme a practicar muchas cosas, me tocó dejar proyectos en México, pero decidí enfrentar el nuevo reto.

¿Alguien le ha ofrecido continuar su carrera como actriz o modelo?

Yo iba a hacer la tercera temporada de una producción. Ya tenía todo: fechas de grabación, pruebas de vestuario y justo cuando tomé la decisión para hacer el programa Suelta la sopa, hablé con la empresa que me acogió durante tantos años y me dijeron que me podía ir tranquila. Al final, entendieron que esos proyectos que tenían para mí eran más a futuro y yo necesitaba algo rápido.

¿Qué debe esperar el público de Vanessa Claudio en “Suelta la sopa”?

Yo siempre he sido una persona que intenta tener la información más certera y correcta. Lo que le pido al público es que me conozca entre semana, porque no faltan las comparaciones entre la persona que estaba y la persona que entra; así que esos cambios siempre cuestan, pero es una oportunidad para darle un nuevo aire al programa.