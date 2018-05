Gastronomía uruguaya

Vanessa Rodríguez, la pasión a través de la cocina

El Espectador

Usted es una de las pocas chefs mujeres que hacen parte del evento. ¿Cómo se desempeña el papel de la mujer en el mundo de la gastronomía?

Creo que lo más importante en la gastronomía es no separar lo masculino y lo femenino, porque la comida no te identifica por géneros, sino que se fusiona para hacer que tú, independientemente de quien seas, disfrutes de un buen plato de comida. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque nos gusta y con mucho amor.

¿Cómo fue para usted involucrarse en este mundo?

En mi país no es difícil involucrarse en este mundo. Yo soy de Uruguay y considero que, la verdad, no se me dificultó involucrarme en el mundo de la cocina, hasta tal punto de convertirme en chef y poder mostrarle al mundo mi mayor pasión a través de la cocina.

¿Qué destaca de la gastronomía uruguaya?

Traemos lo clásico de nuestro país, y espero que le aporte mucho al mundo a través del conocimiento, porque para nosotros es importante que, como país, las personas de otros lugares sepan, a través de la comida, lo que nos hace uruguayos y descubran nuestra esencia en los sabores típicos de Uruguay.

¿Es la primera vez que viene a Colombia?

No, la primera vez fue el año pasado, unos días, y disfruté al máximo estar acá y probar la variedad de comida que tienen.

¿Qué le ha enseñado Colombia gastronómicamente?

Me ha enseñado la variedad de frutas y verduras que tienen, cómo las utilizan y la tradición que tienen en la cocina de este país, que más que ser sólo frutas y verduras, hacen parte de la identidad de todo un país.

¿Qué opina del proyecto de la Fundación Corazón Verde?

Es increíble. La verdad, es hermoso y admirable, completamente.