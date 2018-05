Ha sido editor de temas económicos en impresos y televisión

Xavier Serbiá y la democratización de las finanzas

El Espectador

¿Qué encontró en el periodismo económico y financiero que no hay en otras ramas del oficio?

Me di cuenta de que hay una necesidad imperiosa de democratizar el tema económico. Empiezo con mi propia experiencia en él, porque cometía muchos errores con mi dinero y luego fui a la universidad para darme cuenta de que la información es fundamental en la toma de decisiones económicas. Me embarqué en ese tema y ya llevo casi 20 años.

Se tiende a pensar que los temas relacionados con los negocios son técnicos y aburridos. ¿Le ha tocado luchar en contra de esa percepción?

Claro. No sólo con la gente sino también dentro del medio. Me he encontrado con quienes no han estudiado el tema, pero establecieron su campo de desarrollo en las finanzas. Así que no entienden y simplemente reportan lo que les dicen sin cuestionamientos. Hay otro grupo que sabe mucho, pero no tiene poder de síntesis para los medios.

A alguien que quiera dedicarse a la comunicación en finanzas, ¿qué carrera le recomienda estudiar?

Que estudie negocios, administración de empresas, cursos de economía y finanzas, para después especializarse de acuerdo con las necesidades del mercado.

Ha trabajado en medios impresos y también en televisión. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos lenguajes?

Televisión es más complejo porque tienes varias líneas: la visual, la auditiva y que todo debes resolverlo en un mismo instante porque la gente se concentra por menos segundos. En escrito, mientras tanto, tienes mucho más tiempo para desarrollar y la explicación debe ser mucho más lineal. Sin embargo, con internet todo se ha revolucionado.

¿De qué manera ha ido construyendo su credibilidad?

Eso me ha tocado hacerlo con muchos estudios sobre el tema que cubro. Hay algo muy importante y es que también hay que saber escuchar lo que está preocupando a la gente y tratar de resolverlo como comunicador. La credibilidad se construye con tiempo, pero hoy el oficio es más retador, porque el televidente tiene la forma de comprobar si lo que le estás contando es verdad.

¿Qué es lo que más disfruta de abordar la comunicación desde las finanzas?

Me gusta todo. Las plataformas mediáticas son maravillosas porque el trato con la gente es instantáneo. Disfruto mucho de las conferencias porque la interacción es personal.

Usted ha entrevistado a los personajes más importantes en su campo y en otros escenarios. ¿Qué ha aprendido de ellos?

He aprendido mucho. He podido establecer cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen. A través de las entrevistas que hago voy entendiendo la clase de retos que deben asumir los líderes económicos.

¿Cuál fue la motivación principal para escribir el libro “La riqueza en cuatro pisos”?

La motivación siempre ha sido la democratización de las finanzas. La gente necesitaba una metodología y surgió a partir de la crisis económica de Estados Unidos, porque aparecieron muchos Cantinflas en los medios hablando sobre lo que no sabían.

¿Y por eso también escribió “Pregúntale a Xavier”?

Así es. A raíz del éxito del primer libro identifiqué que había miles de preguntas en el entorno.

¿Le gusta verse en televisión?

Más que verme es tener la oportunidad de estar en los medios para hablar sobre algo que he repetido mucho: democratizar las finanzas en los medios. El ego ya no lo tengo, eso pasó cuando era pequeño y muy famoso.

¿De qué manera mira su pasado musical como Menudo? ¿Sigue cantando?

Ya no canto. Ahora lo veo de una forma más madura y he ido revisando la historia y ese paso por Menudo aportó muchas cosas, mientras que otras me ha tocado batallarlas mucho más. Hoy recuerdo ese momento con cariño.

¿Qué le falta hacer en las finanzas?

Muchas cosas. Ahora tengo un curso de finanzas personales en línea y quiero crear un centro de clases magistrales para negocios pequeños. Me gustaría hacer propuestas audiovisuales sobre los temas económicos.